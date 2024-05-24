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天氣｜天文台：周六初時局部地區雨勢較大　周日天色較明朗 (19:40)

【19:40】受低壓槽及高空擾動影響，華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴。本港地區今晚（24日）及明日（25日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區雨勢有時較大及有雷暴。明日氣溫介乎25至28°C。吹輕微至和緩東南風。展望周日（26日）天色較為明朗，但仍有一兩陣驟雨。隨後一兩日驟雨增多及有雷暴。

另外，下午4時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約900公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域。（天文台）

【13:21】天文台取消黃色暴雨警告信號。天文台表示，中午前後的大雨為本港多處帶來超過30毫米雨量，雖然雷雨區稍為移入內陸，但與低壓槽相關的驟雨今日仍會影響珠江口一帶。

【12:11】天文台在下午12時10分發出黃色暴雨警告信號。

【11:56】天文台發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11:06】天文台發出特別天氣提示，位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港，預料中午前後雨勢較大。

【09:35】天文台發出特別天氣提示，位於珠江口的雷雨區正逐漸擴展，預料未來兩三小時會影響本港。市民應提高警惕。

【08:44】上午8時30分，天文台錄得25.5°C，相對濕度91%。

一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

本港地區今日（24日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，稍後雨勢有時較大。最高氣溫約27°C。吹輕微至和緩東至東南風。展望明日（25日）仍然有驟雨。星期日（26日）短暫時間有陽光。隨後一兩日天氣不穩定。（天文台）

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