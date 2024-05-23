漁護署推「慶春約文化徑」首段　串連荔枝窩、梅子林、蛤塘 (17:41)

漁護署稱，慶春約文化徑首段串連荔枝窩、梅子林和蛤塘，全長約3.7公里，在現有路徑上規劃，沿途設置28塊解說牌和3塊地圖牌，貫穿多個重要歷史及文化遺蹟，介紹各村落的歷史、文化和有趣的生活故事，並透過舊照片及圖畫，向遊客呈現慶春約昔日的生活面貌。

沙頭角慶春約由新界東北七條客家村落組成，包括荔枝窩、梅子林、蛤塘、鎖羅盆、三椏、牛屎湖和小灘，已有三百多年歷史。偏遠村落昔日為維護治安，與鄰近村落結盟，稱之為「約」，守望相助，並共同建造設施、辦學和舉辦大型活動，例如每年的關帝誕及十年一屆的慶春約太平清醮。

荔枝窩為慶春約七個村落的中心，昔日為教育、經濟和傳統慶賀的基地，荔枝窩廣場本為小瀛學校的運動場。梅子林是多條慶春約曾氏村落的發源地，六十年代為重要的年桔產地，年產數萬斤。蛤塘則是吊燈籠山下一個自給自足的村落，六十年代除了盛產蔬果，還建有雞場。

有關慶春約文化徑的詳情，可瀏覽www.geopark.gov.hk/Hing-Chun-Alliance-Heritage-Trail。