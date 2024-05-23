石頭瘡如何處理？能否用暗瘡貼？皮膚科醫生教路：可先用抗痘暗瘡膏 (09:24)

問：什麼是石頭瘡？

答：較大、較深、較硬的痤瘡俗稱石頭瘡，常見長在面上、前胸、背部和臀部。胡惠福表示，醫學上沒有石頭瘡這個術語，較接近石頭瘡的痤瘡類別為結節型痤瘡及聚合性痤瘡。結節型痤瘡屬皮膚真皮層發炎反應，質地較硬、有紅腫結節、內部嚴重發炎時或會化膿；聚合性痤瘡則由多個痤瘡結節相連而成，炎症深入皮膚底層所致。

問：應如何處理石頭瘡？

答：較輕微或局部範圍的石頭瘡可先使用含抗痘成分的暗瘡膏治療，成分如：外用A酸（retinoic acid）、過氧化苯（benzoyl peroxide）、杜鵑花酸（azelaic acid）及外用抗生素（clindamycin、fusidic acid），皆有助改善痤瘡問題，部分抗痘暗瘡膏須由醫生處方。若暗瘡問題仍未改善，可考慮使用口服抗生素、口服避孕藥（只適用於女性）、口服A酸，改善暗瘡。

問：使用抗痘暗瘡膏有什麼要注意？

答：由於抗痘暗瘡膏內的外用A酸具有一定刺激性，皮膚受到日曬後，其副作用或會加劇。胡惠福建議，應在晚上使用含外用A酸暗瘡膏。

問：暗瘡貼能否治療石頭瘡？

答：暗瘡貼只能保護暗瘡部位免受外界刺激，以加快暗瘡治療。惟暗瘡貼僅能改善較輕微和局部的暗瘡問題，未必能治療石頭瘡。

問：暗瘡貼人人適用？

答：部分暗瘡貼的材質為水膠體敷料，或會導致發炎後色素沉澱問題。部分人使用這類材質的暗瘡貼後或會出現接觸性皮膚炎，皮膚出現泛紅、痕癢和灼熱等情況。孕婦、皮膚敏感患者、濕疹患者和有嚴重暗瘡問題的人，使用前宜諮詢皮膚科醫生意見。