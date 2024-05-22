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清潔劑「過碳酸鈉」實測　衣領、隔油網去漬勝梳打粉　售價貴一倍 (14:22)

實測比較過碳酸鈉和梳打粉去污能力（拍攝、剪接：陳展熙）

家中有沒有頑固污漬試過很多方法也抹不走？近年台灣和日本出現一種名為「過碳酸鈉」的清潔劑，被稱為「漂白神器」，標榜可漂白去漬，分解後無毒無味，與梳打粉一樣天然環保，但不如漂白水般強效，到底其去漬效果如何？

明報電子平台組進行實測，分別用過碳酸鈉和梳打粉，去除3種家居常見污漬，包括食物盒膠邊霉菌、白色衣服衫領及抽油煙機隔油網，於片中比較兩者去污能力。【實測比較過碳酸鈉和梳打粉去污能力】

綜合3間裸買店Loop Store環圓生活、帶包Shop及Common Room 337解釋，過碳酸鈉屬氧系漂白劑，使用時用40至50°C暖水溶解，可以清潔洗衣機槽、衣物、去除茶或咖啡漬、浴室牆壁霉斑及消毒抹布等，去污效果較梳打粉強。

過碳酸鈉忌用於羊毛、皮革等

Loop Store環圓生活提醒，過碳酸鈉可用於清洗不同顏色的衣物，衣物浸泡過碳酸鈉水後，可手洗沖刷乾淨或放進洗衣機正常清洗。不過，他們提醒過碳酸鈉不適用於羊毛、絲織衣物及皮革產品；也不要用於鐵、銅、鋁的器皿，避免氧化變黑。同時緊記不要和其他清潔劑混用，除了影響效果，亦可能引起化學反應產生氯氣造成危險。 

過碳酸鈉每10克約$0.8　較梳打粉貴

過碳酸鈉在香港未算普及，目前部分環保店舖有出售，售價約為每10克$0.8，至於一盒約450克的梳打粉則售約$17。以浸泡白色衣服衣領為例，片中實測將1.5湯匙（24克，即約$1.9）過碳酸鈉加至3公升暖水，同樣分量的梳打粉為$0.9，比較兩者浸泡效果，用過碳酸鈉漂白成效較佳。

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