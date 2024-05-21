天氣｜周三料有驟雨幾陣雷暴　部分地區雨勢較大 (21:50)

【16:32】天文台在下午4時半取消黃色暴雨警告信號。

【16:01】天文台表示，現時影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱，下午4時發出黃色暴雨警告信號，取代紅色暴雨警告信號。

【14:55】天文台於下午2時50分發出紅色暴雨警告信號。由於大雨正逐漸影響港島及九龍，據現時情況，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

教育局表示，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

天文台表示，現時暴雨警告信號為紅色，即本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，雨勢可能持續。受大雨影響，或會有山洪暴發及河道氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

【14:44】天文台表示，本港持續受大雨影響。同時，香港南部亦有雷雨帶逐漸靠近。根據最新評估，天文台會在下午2時50分發出紅色暴雨警告信號。

【12:28】天文台表示，過去三小時，大雨持續影響本港。新界部分地區錄得超過70毫米雨量，而大嶼山南部的雨量更超過170毫米。

【11:59】截至上午11時45分的過去一小時，大嶼山的長沙已錄得超過90毫米雨量。

【11:20】局部地區大雨提示：離島區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，可能出現嚴重水浸。

【11:02】現時位於大嶼山附近的強雷雨區正緩慢移向新界西。過去一小時，本港西部雨勢較大，而大嶼山部分地區已錄得超過40毫米雨量。根據現時情況，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該強雷雨區的發展。

【10:38】過去一小時，本港多處錄得超過20毫米雨量。位於大嶼山附近的強雷雨區正緩慢移向新界西及九龍。

【10:01】天文台於上午10時發出黃色暴雨警告信號。

【09:45】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【09:03】天文台發出特別天氣提示，香港以南持續有雨區發展並移動緩慢，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢有時較大。市民請提高警惕及留意天氣變化。

【08:47】上午8時30分，天文台錄得24.2°C，相對濕度90%。一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。今早（21日）的驟雨為西貢、將軍澳及屯門帶來超過10毫米雨量。此外，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。

本港地區今日多雲，有幾陣驟雨及雷暴，雨勢有時較大。最高氣溫約27°C。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日仍有幾陣驟雨。接近周末天氣不穩定。（天文台）