明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

小滿．二十四節氣｜天氣濕熱易誘發皮膚問題　中醫教路：避吃煎炸喝凍飲　清補涼湯健脾祛濕【附食譜】 (09:04)

二十四節氣的小滿時節，香港開始炎熱，也會反覆有雷暴驟雨，天氣不穩定。註冊中醫師葉麗斌表示，天氣濕、熱、風、寒、乾的致病因素都會影響皮膚，這個時候多由濕、熱引起，加上室內常開冷氣，室內外溫差大，皮膚容易敏感。有濕疹的人容易復發，出現紅疹、痕癢的皮膚問題，病發時應避免吃煎炸食物、喝冷飲；保持皮膚乾爽，同時注意保濕。

葉麗斌補充，一般來說，此時出現皮膚問題，多因脾胃調動水分的功能失常，引致皮膚炎。倘若身體濕邪過多，就會出現皮疹出水；若出現乾疹，或因濕熱引起水分分佈不均，導致缺水。下列提供兩個祛濕湯水，有助改善體內濕、熱問題，令身體回復平衡，從而改善皮膚痕癢的問題；如果痕癢問題嚴重，須看醫生或中醫來處理。

祛濕兩湯水

●清補涼湯——健脾祛濕養陰潤燥

【材料】洋薏米15克、淮山30克、龍眼肉30克、蓮子30克、玉竹30克、百合30克、沙參30克、茨實15克，豬腱300克，生薑3片，陳皮1角，蜜棗1-2粒

【製法】陳皮浸軟後去囊，豬腱汆水備用，其他材料洗淨備用，用2升水加入全部材料，煲滾後轉中小火，煮2小時即可。

【功效及飲用注意】健脾祛濕，養陰潤燥。此湯清潤平和，老少咸宜，四季皆可，尤其肺胃陰虛者，或皮疹乾燥搔癢脫屑。惟感冒發燒時不宜飲用。

●土茯苓三豆湯——清熱祛濕止癢

【材料】新鮮土茯苓60克，赤小豆、扁豆、綠豆各30克，蜜棗2粒，豬腱300克，陳皮2角，生薑3片

【製法】陳皮浸軟後去囊，豬腱汆水備用，其他材料洗淨備用，用2升水煮2小時即可。

【功效及飲用注意】祛濕止癢。體質屬濕熱者、皮膚搔癢甚、皮疹色紅伴滲液者可作食療飲用，但不能等同藥物治療效果。如有疑問請向註冊中醫師查詢。孕婦、體虛者、腸胃容易腹脹腹瀉者、痛風患者不宜飲用。

相關字詞﹕二十四節氣 小滿 祛濕 皮膚痕癢 中醫教路 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞