小滿．二十四節氣｜天氣濕熱易誘發皮膚問題　中醫教路：避吃煎炸喝凍飲　清補涼湯健脾祛濕【附食譜】 (09:04)

葉麗斌補充，一般來說，此時出現皮膚問題，多因脾胃調動水分的功能失常，引致皮膚炎。倘若身體濕邪過多，就會出現皮疹出水；若出現乾疹，或因濕熱引起水分分佈不均，導致缺水。下列提供兩個祛濕湯水，有助改善體內濕、熱問題，令身體回復平衡，從而改善皮膚痕癢的問題；如果痕癢問題嚴重，須看醫生或中醫來處理。

祛濕兩湯水

●清補涼湯——健脾祛濕養陰潤燥

【材料】洋薏米15克、淮山30克、龍眼肉30克、蓮子30克、玉竹30克、百合30克、沙參30克、茨實15克，豬腱300克，生薑3片，陳皮1角，蜜棗1-2粒

【製法】陳皮浸軟後去囊，豬腱汆水備用，其他材料洗淨備用，用2升水加入全部材料，煲滾後轉中小火，煮2小時即可。

【功效及飲用注意】健脾祛濕，養陰潤燥。此湯清潤平和，老少咸宜，四季皆可，尤其肺胃陰虛者，或皮疹乾燥搔癢脫屑。惟感冒發燒時不宜飲用。

●土茯苓三豆湯——清熱祛濕止癢

【材料】新鮮土茯苓60克，赤小豆、扁豆、綠豆各30克，蜜棗2粒，豬腱300克，陳皮2角，生薑3片

【製法】陳皮浸軟後去囊，豬腱汆水備用，其他材料洗淨備用，用2升水煮2小時即可。

【功效及飲用注意】祛濕止癢。體質屬濕熱者、皮膚搔癢甚、皮疹色紅伴滲液者可作食療飲用，但不能等同藥物治療效果。如有疑問請向註冊中醫師查詢。孕婦、體虛者、腸胃容易腹脹腹瀉者、痛風患者不宜飲用。