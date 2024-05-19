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咳嗽｜川貝枇杷膏、陳皮、龍角散止咳？中醫：熱咳寒咳要分清　食錯可加重咳嗽 (10:14)

近期不少人咳嗽，食川貝枇杷膏、龍角散、陳皮、八仙果或冬薑可以止咳嗎？註冊中醫胡玘君提醒，中醫辨證一定要分寒、熱，八仙果對熱咳有效，冬薑適合寒咳，吃錯寒熱食物可令咳嗽加重，因此須由中醫診斷。胡玘君在本文講解一般人常用於「治咳」的中成藥、涼果的功效。紓緩咳嗽3方法 中醫教路：按太淵穴、喝暖水、甘草沖水飲

熱咳、寒咳怎分辨？

胡玘君強調，要準確分辨熱咳或寒咳，應由中醫把脈診斷。熱咳、寒咳特徵有所不同：

熱咳：舌頭偏紅色、夏天較常見。

寒咳：舌頭偏淡白色、冬天較常見；近期下雨天氣涼，寒咳反而多見。

痰咳：多痰，冬天較常見；近期下雨天氣涼濕氣重，寒咳痰咳反而多見，食得多肥甘厚味食物會多痰，痰咳亦分寒熱。

龍角散、川貝枇杷膏、陳皮、蜂蜜各有功效

‧ 龍角散：成分（包括桔梗、遠志、杏仁、甘草）平和，一般咳嗽可吃，有助祛痰、鎮咳、適合感冒引起之咳嗽。

‧ 冬薑：冬薑是用鹽、甘草、檸汁醃製的老薑，反覆晾曬而成，性熱，可祛寒行氣。感冒後咳嗽，喉嚨痕，一癢便咳。有痰，色白質稀量少，多屬寒咳，可吃冬薑，一含二嚼三慢咽，有助止痕止咳。

‧ 複方川貝枇杷膏：主要成分有川貝、枇杷、沙參、茯苓、桔梗、法半夏、蜂蜜等，清熱潤肺，熱咳、燥咳較適合。

‧ 八仙果：對熱咳較有效，有助止咳化痰、紓緩喉嚨搔癢。

‧ 陳皮：主要化痰，理氣健脾，燥濕化痰，並非所有類型的咳嗽都適用。以陳皮浸水為例，可用於痰濕體質。

‧ 蜂蜜：補中緩急，潤肺止咳，滑腸通便。用於肺虛燥咳及腸燥便秘。能滋潤補虛，止咳滑腸。

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