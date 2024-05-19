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咳嗽｜紓緩咳嗽3方法　中醫教路：按太淵穴、喝暖水、甘草沖水飲 (10:02)

近期天氣反覆，容易生病咳嗽，如何紓緩咳嗽不適？註冊中醫胡玘君接受明報電子平台組訪問表示，咳嗽有寒咳和熱咳之分，須由中醫診斷。倘不懂分辨寒熱，有沒有即時紓緩咳嗽的方法？胡玘君建議可嘗試按穴、甘草沖水飲，以及飲暖水。川貝枇杷膏、陳皮、龍角散止咳？中醫：熱咳寒咳要分清 食錯可加重咳嗽

紓緩咳嗽3方法

1.按太淵穴

位置：於手腕內側橫紋上，拇指根部的凹陷處，屬肺經脈絡之一。
功效：宣肺平喘，清咽消腫，復脈。可緩和寒咳和熱咳，常用於咽喉腫痛、流感、支氣管炎等。
按法：以10下為1組按壓。

2.甘草沖水飲

功效：甘草性味甘，平；歸心、肺、脾、胃經。有益氣補中，清熱解毒，祛痰止咳，緩急止痛之效，用於痰多咳嗽且應用廣泛。

沖法：甘草4克加220ml熱水沖泡，可翻沖至沒有味道，宜淡不宜濃。

3.飲暖水

氣管和喉嚨受刺激後易咳嗽，慢慢飲暖水可放鬆氣管和喉嚨，假如喉嚨有痰，暖水可稀釋痰，幫助更容易咳出痰。

註：各人體質不同，如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

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