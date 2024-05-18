好去處：坐電車遊港島西　逛中山紀念公園、藝里坊觀壁畫、百年石牆樹打卡【附電車互動路線圖連結】 (10:27)

中山紀念公園（東邊街站下車）

在上環（西港城）總站搭電車向西行，約7分鐘車程，在東邊街站下車，便可前往位於西營盤海濱的中山紀念公園。公園設有廣闊的草地、長廊和大型噴水池，可以放鬆漫步及野餐，亦可以欣賞維多利亞港景色，眺望對岸遠處的青馬大橋。

藝里坊（西邊街站下車）

走回東邊街站電車站，繼續搭電車向西行，下一個站就是西邊街站。下車後前往藝里坊，會發現多幅大型壁畫，很適合打卡拍照。

正街

然後前往正街，就可見識到香港坡度最大的其中一條道路。正街最高一段的斜度達到1:4。除了挑戰陡斜的街道，亦可感受舊區的氛圍。

卑路乍灣海濱長廊（堅尼地城海傍站下車）

回到西邊街站，繼續搭向西行的電車，前往堅尼地城海傍站。假若黃昏到達，在卑路乍灣海濱長廊，就可飽覽夕陽下的維港美景。

科士街百年石牆樹

從堅尼地城海傍站步行約10分鐘，亦可到達西環科士街的百年石牆樹群打卡拍照。該石牆樹據報是本港最大規模及保存最完好石牆樹群的一處。石牆樹群由26棵樹組成，其中4棵樹齡逾120年，已被列入香港古樹名冊。

資料來源：香港旅遊發展局

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