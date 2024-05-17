手機保護配件｜手機殼宜高於屏幕鏡頭　選屏幕貼留意觸控靈敏度【附選購貼士】 (09:42)

都市人手機不離手，要避免手機摔壞或碰撞時屏幕爆裂，保護殼和屏幕保護貼十分重要。手機保護配件種類繁多，選購有何貼士？明報電子平台組向幾家手機配件店查詢，綜合負責人和店員意見，手機殼是保護手機的最重要配件，建議選購手機殼高於屏幕和鏡頭、有氣墊的款式；屏幕保護貼則可按個人需要選擇磨砂貼、防藍光、防偷窺貼等，留意不同功能的屏幕貼可能影響畫面光暗、觸控靈敏度。
手機殼選購貼士
．手機殼宜高於屏幕和鏡頭，較能抵擋碰撞；如後置鏡頭較凸出，可考慮貼上鏡頭貼保護
．有防跌功能、有氣墊更能保護，氣墊有助分散衝擊力
．軟膠殼比硬殼更耐衝擊，但用久了會變色影響美觀
常見屏幕貼優劣一覽
屏幕貼有全屏、半屏（不會覆蓋屏幕邊位）之分，有店員提醒，如機殼附有氣墊，建議選半屏屏幕貼，以免屏幕貼不貼服。屏幕貼種類繁多，近年附防偷窺和防藍光功能的保護貼較受歡迎，各有優劣：
．防偷窺貼：防偷窺貼有360度上下左右和180度左右防偷窺，避免旁人看到瀏覽內容保障私隱，但會令畫面變暗。另有受訪店員表示，防偷窺貼比一般屏幕貼厚，或會影響屏幕靈敏度，其中360度防偷窺影響較明顯。
．防藍光貼：令屏幕較不刺眼，但畫面色調會變暖色、有色差
．磨砂或霧面貼：可防手指油脂，但會令畫面變朦
．防爆玻璃貼：比一般玻璃貼多了防爆功能，但倘若質量不好，或會影響屏幕靈敏度