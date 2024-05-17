手機保護配件｜手機殼宜高於屏幕鏡頭　選屏幕貼留意觸控靈敏度【附選購貼士】 (09:42)

手機殼選購貼士

．手機殼宜高於屏幕和鏡頭，較能抵擋碰撞；如後置鏡頭較凸出，可考慮貼上鏡頭貼保護

．有防跌功能、有氣墊更能保護，氣墊有助分散衝擊力

．軟膠殼比硬殼更耐衝擊，但用久了會變色影響美觀

常見屏幕貼優劣一覽

屏幕貼有全屏、半屏（不會覆蓋屏幕邊位）之分，有店員提醒，如機殼附有氣墊，建議選半屏屏幕貼，以免屏幕貼不貼服。屏幕貼種類繁多，近年附防偷窺和防藍光功能的保護貼較受歡迎，各有優劣：

．防偷窺貼：防偷窺貼有360度上下左右和180度左右防偷窺，避免旁人看到瀏覽內容保障私隱，但會令畫面變暗。另有受訪店員表示，防偷窺貼比一般屏幕貼厚，或會影響屏幕靈敏度，其中360度防偷窺影響較明顯。

．防藍光貼：令屏幕較不刺眼，但畫面色調會變暖色、有色差

．磨砂或霧面貼：可防手指油脂，但會令畫面變朦

．防爆玻璃貼：比一般玻璃貼多了防爆功能，但倘若質量不好，或會影響屏幕靈敏度