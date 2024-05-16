消委會．驅蚊劑｜9款驅蚊劑總評5分【附名單】 (11:50)

消委會測試25款市面不同成分的驅蚊劑，在實驗室內以真人測試各樣本防止蚊子飛上手臂效能，記錄塗搽樣本後半小時、1小時、2小時及4小時，降落在測試員前臂皮膚的蚊子數量，有9款驅蚊劑總評獲5分滿分，標示成分分別含有避蚊胺（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）及-薄荷烷-3,8二醇（PMD）。