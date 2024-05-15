Instagram帳號被盜｜警方「守網者」稱一周接報27宗　一文睇帳號被盜處理方法 (16:21)

●仍可登入被盜帳戶處理方法

1. 變更密碼或要求系統傳送重設密碼電郵

2. 啟用雙重驗證

3. 確認「帳戶設定」的手機號碼和電郵地址正確

4. 檢查帳戶管理中心，移除「互聯體驗」中沒有印象的已連結帳戶

5. 撤銷任何可疑第三方應用程式的存取權限

●無法登入被盜帳戶處理方法

1. 查看Instagram傳送的電郵：如收到security@mail.instagram.com通知帳號電郵地址變更，可在該信息中選擇「保障我的帳戶安全」取消變更。

2. 向Instagram索取登入連結：【Android用戶方法】【iPhone用戶方法】

3. 向Instagram要求支援或索取安全碼：【Android用戶方法】【iPhone用戶方法】

（Instagram幫助中心）

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