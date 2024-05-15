明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

Instagram帳號被盜｜警方「守網者」稱一周接報27宗　一文睇帳號被盜處理方法 (16:21)

警方「守網者」facebook日前表示，近日有網民稱Instagram帳戶被黑客入侵，黑客更假冒事主向其親友借錢，「守網者」稱一周內接報27宗關於騎劫Instagram帳戶的案件，最高一宗損失金額達3萬元，總金額接近20萬元。若Instagram帳號被盜，應如何處理？

●仍可登入被盜帳戶處理方法

1. 變更密碼或要求系統傳送重設密碼電郵

2. 啟用雙重驗證

3. 確認「帳戶設定」的手機號碼和電郵地址正確

4. 檢查帳戶管理中心，移除「互聯體驗」中沒有印象的已連結帳戶

5. 撤銷任何可疑第三方應用程式的存取權限

●無法登入被盜帳戶處理方法

1. 查看Instagram傳送的電郵：如收到security@mail.instagram.com通知帳號電郵地址變更，可在該信息中選擇「保障我的帳戶安全」取消變更。

2. 向Instagram索取登入連結：【Android用戶方法】【iPhone用戶方法

3. 向Instagram要求支援或索取安全碼：【Android用戶方法】【iPhone用戶方法

Instagram幫助中心

網絡／手機安全 實用資訊：

FaceTime陌生來電疑盜容貌聲音 方保僑提醒：遮鏡頭仍可被盜聲 所有不明視像電話勿接

WhatsApp提高帳戶安全8招 防被拉入陌生群組、照片影片閱後即刪

WhatsApp全新隱私保護功能 不明來電者設為靜音、檢視隱私設定

公共USB充電有資料被盜風險 方保僑提醒留意iPhone「信任／不信任」警告 建議無線充電、自備尿袋

提防假冒ChatGPT 網絡安全五注意

積分快到期？寄件未付費？5招拆穿手機詐騙奸招

網絡安全：手機「越獄」招黑客入侵

相關字詞﹕社交平台 黑客 網絡安全 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞