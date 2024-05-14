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長洲太平清醮2024｜一文睇飄色巡遊、搶包山比賽、交通安排資訊 (11:07)

長洲太平清醮「飄色會景巡遊」及「搶包山比賽」活動將在周三（15日）佛誕日間和深夜舉行，節慶氣氛濃厚，本文整理佛誕活動時間表、「搶包山比賽」入場券派發及安排及特別交通安排。

⬤長洲太平清醮佛誕活動時間表

．飄色會景巡遊

時間：下午2時開始

起點/終點：長洲北帝廟遊樂場

．搶包山決賽暨頒獎典禮

時間：5月15日晚上11時30分至5月16日凌晨零時45分

地點：北帝廟遊樂場足球場

⬤「搶包山」入場券派發及入場安排

派發時間：晚上10時起

派發地點：長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候

＊每人限取一張，先到先得，額滿即止

入場安排：持入場券市民可於晚上10時30分入場，並按指示順序進入第一至第四區域觀賽。

大會當日亦會在中環5號碼頭設置告示板，在長洲碼頭及長洲北帝廟遊樂場入口處設置告示板及詢問處，讓市民了解相關安排。

註：活動安排如有更改，以主辦單位公布為準）

⬤特別交通安排

新渡輪將於5月16日凌晨1時15分提供一班特別航班由長洲前往中環，以便觀眾在活動結束後乘渡輪離開長洲。

另外，九巴/城巴將開辦特別巴士路線104R號，於5月16日約凌晨1時10分至約2時30分期間，由中環5號碼頭前往旺角。另有多架通宵巴士路線配合活動改道，詳情請參閱運輸署公告

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