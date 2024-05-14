長洲太平清醮2024｜一文睇飄色巡遊、搶包山比賽、交通安排資訊 (11:07)

長洲太平清醮「飄色會景巡遊」及「搶包山比賽」活動將在周三（15日）佛誕日間和深夜舉行，節慶氣氛濃厚，本文整理佛誕活動時間表、「搶包山比賽」入場券派發及安排及特別交通安排。
⬤長洲太平清醮佛誕活動時間表
．飄色會景巡遊
時間：下午2時開始
起點/終點：長洲北帝廟遊樂場
．搶包山決賽暨頒獎典禮
時間：5月15日晚上11時30分至5月16日凌晨零時45分
地點：北帝廟遊樂場足球場
⬤「搶包山」入場券派發及入場安排
派發時間：晚上10時起
派發地點：長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候
＊每人限取一張，先到先得，額滿即止
入場安排：持入場券市民可於晚上10時30分入場，並按指示順序進入第一至第四區域觀賽。
大會當日亦會在中環5號碼頭設置告示板，在長洲碼頭及長洲北帝廟遊樂場入口處設置告示板及詢問處，讓市民了解相關安排。
（註：活動安排如有更改，以主辦單位公布為準）
⬤特別交通安排
新渡輪將於5月16日凌晨1時15分提供一班特別航班由長洲前往中環，以便觀眾在活動結束後乘渡輪離開長洲。
另外，九巴/城巴將開辦特別巴士路線104R號，於5月16日約凌晨1時10分至約2時30分期間，由中環5號碼頭前往旺角。另有多架通宵巴士路線配合活動改道，詳情請參閱運輸署公告。