夏天戶外活動揀帽防曬貼士　行山釣魚可選闊邊漁夫帽　散步戴草帽通風透氣 (11:55)

帽子的不同功能包括防曬、防水及防潑水等，選擇時要考慮以下需要：

．防曬：編織密度愈密、較貼身、布料較厚和較深色防曬效果較好，但深色布較吸熱。另外，紫外線防護指數（UPF）愈高，防紫外線能力就愈高，UPF50可阻隔98%紫外線。一般而言聚酯纖維（polyester）防曬效果較好。

．防水：防水帽（waterproof）下大雨可滴水不漏，但透氣度或不足。防潑水帽（water-repellent）則不防水，通常布料表面有塗層，雨水接觸後會形成水珠，可撥走。

．吸濕排汗：布料會吸收皮膚表面的汗水，經布料纖維細孔向外散，可保持帽乾爽，一般會選人造纖維這類快乾物料。

按運動性質揀帽 鴨嘴帽較百搭

進行戶外活動時，可按性質、在戶外逗留時間、天氣等選擇帽子，大部分戶外活動和運動都適合戴鴨嘴帽，遮太陽同時不阻礙左右兩邊視線，個別活動亦可戴不同帽款。針對不同類型戶外活動，選擇帽子時可留意以下貼士：

．高強度運動（如長跑、跑山和網球）：在天氣不太曬時進行大運動量活動，可用中空帽，會較通風透氣，惟注意長時間戴中空帽可能曬傷頭皮。

．受陽光直曬活動（如釣魚和行山）：進行受陽光直曬的戶外活動，可選闊邊帽或漁夫帽，遮陽範圍較廣闊；惟要注意帽簷若過闊，行山入樹林或會遮擋視線、妨礙活動。

．休閒活動：進行低運動強度的休閒活動如散步時，可選面罩式遮陽帽或草帽，面罩式遮陽帽頭頂中空、帽簷闊大，對紫外線的保護力較高，但較重和不通風。草帽較通風和透氣，但相對較重。

戶外活動可備縮骨遮

夏季多雨潮濕，即使戴防水鴨嘴帽，正面仍會被雨水沾濕，故建議進行戶外活動帶備縮骨遮，輕身之餘，又可製造陰涼空間休息。