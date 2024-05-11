明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

夏天戶外活動揀帽防曬貼士　行山釣魚可選闊邊漁夫帽　散步戴草帽通風透氣 (11:55)

夏天來臨，進行戶外活動如釣魚、行山、郊遊要做足防曬措施，不少人會戴帽擋太陽，選擇帽子時有何要注意？不同類型的戶外活動，應戴哪種帽才合適？

帽子的不同功能包括防曬、防水及防潑水等，選擇時要考慮以下需要：

．防曬：編織密度愈密、較貼身、布料較厚和較深色防曬效果較好，但深色布較吸熱。另外，紫外線防護指數（UPF）愈高，防紫外線能力就愈高，UPF50可阻隔98%紫外線。一般而言聚酯纖維（polyester）防曬效果較好。

．防水：防水帽（waterproof）下大雨可滴水不漏，但透氣度或不足。防潑水帽（water-repellent）則不防水，通常布料表面有塗層，雨水接觸後會形成水珠，可撥走。

．吸濕排汗：布料會吸收皮膚表面的汗水，經布料纖維細孔向外散，可保持帽乾爽，一般會選人造纖維這類快乾物料。

按運動性質揀帽　鴨嘴帽較百搭

進行戶外活動時，可按性質、在戶外逗留時間、天氣等選擇帽子，大部分戶外活動和運動都適合戴鴨嘴帽，遮太陽同時不阻礙左右兩邊視線，個別活動亦可戴不同帽款。針對不同類型戶外活動，選擇帽子時可留意以下貼士：

．高強度運動（如長跑、跑山和網球）：在天氣不太曬時進行大運動量活動，可用中空帽，會較通風透氣，惟注意長時間戴中空帽可能曬傷頭皮。

．受陽光直曬活動（如釣魚和行山）：進行受陽光直曬的戶外活動，可選闊邊帽或漁夫帽，遮陽範圍較廣闊；惟要注意帽簷若過闊，行山入樹林或會遮擋視線、妨礙活動。

．休閒活動：進行低運動強度的休閒活動如散步時，可選面罩式遮陽帽或草帽，面罩式遮陽帽頭頂中空、帽簷闊大，對紫外線的保護力較高，但較重和不通風。草帽較通風和透氣，但相對較重。

戶外活動可備縮骨遮

夏季多雨潮濕，即使戴防水鴨嘴帽，正面仍會被雨水沾濕，故建議進行戶外活動帶備縮骨遮，輕身之餘，又可製造陰涼空間休息。

相關字詞﹕夏天 戶外活動 防曬 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞