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母親節｜海外港人遙距慶節　網店買花寄回家、視訊見面解思念　「不會忘記家中母親」 (09:15)

母親節即至，移居海外或留學的港人，計劃如何與媽媽慶祝？兩個在外港人WhatsApp群組近日進行「遙距慶祝母親節方法」調查，共獲25人回覆，最多人（15人）表示會用「視像通話」，而「發送文字信息」、「語音通話」及「寄禮物」分別有5人、2人及1人，其他人則不慶祝。即使相隔兩地，較多人還是傾向相見。

此外，11名23至45歲的移民及留學港人，以及兩名在港的媽媽接受明報電子平台組訪問，講及他們會如何慶祝母親節。

●梁小姐（澳洲留學，23歲）：今年會在社交平台Instagram上的網店買花寄回家，並會託在港的弟弟買蛋糕慶祝，「因為媽媽只有一個，我不愛惜她，誰愛惜她！」

馬女士（梁小姐媽媽，50歲）：雖然女兒不在身邊，但知道她會記掛我。今年是女兒的大學最後一年，在心中記掛或在視訊中見面已足夠，女兒只要努力和盡力考試，就是最好的禮物，「不要再花錢越洋送花啦！」

●廖小姐（移英，40歲）：今年會在母親節家庭晚飯中，經WhatsApp視訊與媽媽、哥哥及妹妹見面，堅持慶節，因為無論我去到哪裏，都思念媽媽。

黃女士（廖小姐媽媽，69歲）：今年會與家人視訊慶祝，過往女兒在香港時就會一起吃飯，我可以見3個仔女、3個孫，還有丈夫，熱熱鬧鬧地聚首一堂。母親節少了家人，感受都不開心，因為掛念。期待有一日母親節可以見面相聚，「就開心啦。」

●Frances Lau（移英，41歲）：在香港時，我不懂向媽媽表達愛。移民到英國後，身為人母的我，與女兒相處時不禁想起媽媽。今年踏入在英第3年，我會網購保健產品送貨到她的家，給她一點驚喜。其實相隔異地，很多節日如清明端午也逐一淡化，不過母親節的意義重大，至少讓她知道雖然女兒「有毛有翼」飛走了，但不會忘記家中的母親。

●王小姐（移英，32歲）：今年在港的兩個妹妹陪媽媽出街吃飯，我打算「出飯錢」，並會WhatsApp向媽媽講「母親節快樂」。

●蘇小姐（移英，24歲）：今年打算視訊媽媽，講句母親節快樂。如非節日，我又沒有每日打電話的習慣，就會很少聯絡，節日講一句，至少讓媽媽知道我仍關心她。

文：黃子希

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