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短片：租借可重用餐盒　市民未習慣　稱方便最緊要 (08:49)

租借可重用餐盒　市民未習慣（採訪及剪接：陳展熙）

本港上月開始走塑（推行即棄塑膠管制），不同形狀和材料的即棄餐具引起熱話。同一時間有人已經準備下一階段，為食物容器及蓋走塑做準備，推出可重用餐盒。不過市民似乎對這個餐盒租借服務不太熱衷。（採訪、拍攝及剪接：陳展熙）

有機構在公眾地方如港鐵站或大學校園提供可重用餐盒租借服務。明報電子平台組記者於平日午飯時間，到港鐵香港站觀察餐盒租借機使用情況，發現僅數人走近機器觀看，未有借盒，有市民反映機器位置不顯眼，因此一直未有留意相關服務，亦有打工仔表示，午飯時間緊湊，習慣先用手機落單，下樓直接取餐，省卻等外賣時間。

foodpanda及中大分別推重用餐盒服務

香港站的自助機是外賣平台foodpanda和世界自然基金會香港分會（WWF）去年12月合作推出的第一部餐盒租借機，用戶付$10按金借盒，顧客在指定「可重用餐盒回收機」歸還餐盒時，按金會全數退回及獲贈電子優惠券，暫時借出餐盒約300次。

除了自助機，foodpanda和WWF於2022年9月已經推出可重用餐盒計劃，客戶可選擇位於中環、金鐘、灣仔和銅鑼灣的指定合作伙伴餐廳，親身或透過手機應用程式訂購時選擇可重用餐盒盛載食物。【服務詳情】

若使用手機應用程式落單，用戶可使用餐廳過濾器並僅選擇「可重用餐盒」餐廳，即可找到提供可重用餐盒的餐廳。

本地環保社企ReCube亦於4月底起，與中大校園內6間餐廳合作，顧客買外賣時，可透過應用程式免費借用重用餐盒及杯，用完後毋須清洗，直接歸還至任何一間與ReCube合作的餐廳，更可賺積分換餐飲奬賞。ReCube表示，現時與全港32間食肆合作，未計中大剛推行的服務，由去年3月起至今年4月18日，其他食肆已經借出了6400次重用餐具（包括餐碗、餐盒或杯），未來希望更多地方使用重用餐具租借服務。【服務詳情】

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