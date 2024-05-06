明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天熱頭汗多　中醫教按兩穴位改善發汗散熱 (09:26)

天氣炎熱，不少人頭部會大量出汗，令頭髮濕透。註冊中醫師胡玘君接受明報電子平台組訪問，講解頭汗多要注意的情況，並教按兩穴位助改善頭部出汗。

●常出頭汗屬正常嗎？

胡玘君表示，《傷寒論．辨太陽病脈證并治》有提及，頭汗是指頭面部出汗，常人如進餐時或是小兒睡眠時頭部出汗，沒有其他徵狀，俗稱「蒸籠頭」，不算是病。不過若出頭汗伴有下列不適情況，便要留意：

1.濕熱熏蒸︰

頭面汗出，小便不利，身目發黃，惡寒發熱，是為濕邪侵襲，鬱阻化熱，濕熱熏蒸，不得四散，只能循經上行，迫其津液外泄，頭面汗出；濕阻膀胱，分利失常，則小便不利；濕熱熏蒸肝膽，膽汗外溢肌膚，隨病情輕重，可見身目發黃。

2.陽氣不足︰

頭面多汗，面色蒼白，四肢不溫，氣短，畏寒，神疲乏力。此屬虛證。多由病後，產後或老人陽氣不足，腠理不固，津液外泄，故頭面汗出較多。

●飲食習慣會否影響頭汗增多？

辣椒、蒜、火鍋等食物容易發汗，應少吃。

●中醫有否方法減少頭部大量出汗？

按以下穴位有助改善發汗排熱、幫助身體散發熱氣：
1.大椎穴
位置：低頭時，脖子和背部相接的地方，有塊明顯骨頭隆起，大椎穴就在它的下方凹陷處（「第七頸椎棘突」與「第一胸椎棘突」之間隙）。
功效：升陽、益氣、退熱、補虛。
方法：每次按10下
注意：脊柱骨折或表面有傷口不能按
2.合谷穴
位置：虎口併攏，位於肌肉凸起最高處。
功效：疏散風邪，開關通竅，清泄肺氣，和胃通腸。
方法：每次按10下
注意：如該位置有傷口不能按

相關字詞﹕頭汗 出汗 中醫教路 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞