天熱頭汗多　中醫教按兩穴位改善發汗散熱 (09:26)

●常出頭汗屬正常嗎？

胡玘君表示，《傷寒論．辨太陽病脈證并治》有提及，頭汗是指頭面部出汗，常人如進餐時或是小兒睡眠時頭部出汗，沒有其他徵狀，俗稱「蒸籠頭」，不算是病。不過若出頭汗伴有下列不適情況，便要留意：

1.濕熱熏蒸︰

頭面汗出，小便不利，身目發黃，惡寒發熱，是為濕邪侵襲，鬱阻化熱，濕熱熏蒸，不得四散，只能循經上行，迫其津液外泄，頭面汗出；濕阻膀胱，分利失常，則小便不利；濕熱熏蒸肝膽，膽汗外溢肌膚，隨病情輕重，可見身目發黃。

2.陽氣不足︰

頭面多汗，面色蒼白，四肢不溫，氣短，畏寒，神疲乏力。此屬虛證。多由病後，產後或老人陽氣不足，腠理不固，津液外泄，故頭面汗出較多。

●飲食習慣會否影響頭汗增多？

辣椒、蒜、火鍋等食物容易發汗，應少吃。

●中醫有否方法減少頭部大量出汗？

按以下穴位有助改善發汗排熱、幫助身體散發熱氣：

1.大椎穴

位置：低頭時，脖子和背部相接的地方，有塊明顯骨頭隆起，大椎穴就在它的下方凹陷處（「第七頸椎棘突」與「第一胸椎棘突」之間隙）。

功效：升陽、益氣、退熱、補虛。

方法：每次按10下

注意：脊柱骨折或表面有傷口不能按

2.合谷穴

位置：虎口併攏，位於肌肉凸起最高處。

功效：疏散風邪，開關通竅，清泄肺氣，和胃通腸。

方法：每次按10下

注意：如該位置有傷口不能按