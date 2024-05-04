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天文台取消黃色暴雨警告信號 (20:47)

【20:47】天文台於晚上8時45分取消黃色暴雨警告信號。周日天氣預測：初時仍有大驟雨 日間短暫有陽光

【19:00】黃色暴雨警告信號生效。天文台表示，雖然為本港帶來猛烈陣風的強雷雨帶已遠離，但珠江口以西仍有強雷雨區發展，並可能會在未來一兩小時為本港帶來大雨。是否需要發出更高暴雨警告信號視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意最新天氣消息。 （天文台

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【15:54】天文台於下午3時50分改發黃色暴雨警告信號。天文台表示，現時影響本港的雷雨區稍為減弱及逐漸遠離，但另一道強雷雨帶正從廣東西部逐漸移近珠江口一帶，並在未來一兩小時開始影響本港，提醒市民繼續留意最新天氣消息。

【15:30】紅色暴雨警告信號生效。天文台表示，香港正受與高空擾動相關的雷雨區影響。雖然雷雨區有減弱迹象，但本港雨勢仍然有時頗大。

【13:35】天文台表示，過去一小時，珠江口一帶的強雷雨區靠近本港的速度略為減慢。天文台會密切監察雨區的發展。

【11:58】天文台於上午11時45分發出特別天氣提示，現時位於珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，並會在未來一兩小時影響本港。若其繼續接近本港並維持強度，天文台有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號。天文台會密切監察該雨區的發展。市民請提高警惕並留意最新天氣消息。（天文台）　

【11:11】天文台發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港，如身處室外應盡快到安全地方躲避。天文台亦稱，上午10時50分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【09:22】天文台在上午8時55分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【08:15】黃色暴雨警告信號生效。天文台表示，受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展。過去一小時，將軍澳和清水灣有大暴雨，並已錄得超過100毫米雨量。預料本港東部部分地區短期內繼續受大暴雨影響。

【08:00】天文台於上午7時40分發出黃色暴雨警告信號。此外，天文台發出局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。在上午7時35分的過去兩小時，西貢區的將軍澳及清水灣已錄得超過150毫米雨量。

【07:30】早上7時30分，天文台錄得氣溫24°C，相對濕度96%。受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展。天文台預測本港今日（4日）大致多雲，間中有驟雨，部分地區雨勢頗大及有雷暴。最高氣溫約27°C。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸間中吹強風。展望明日（5日）初時間中有驟雨及幾陣雷暴。隨後一兩日部分時間有陽光，日間炎熱。（天文台）

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