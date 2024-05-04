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母親節8大實用禮物建議：長者手機、吸塵機械人、洗碗碟機【附選購及使用注意】 (13:21)

還有一星期就是母親節（5月12日），大家為媽媽選購了禮物嗎？若還未想好，不妨看看本文精選的8款實用禮物，並附上消委會及房協等機構的選購貼士，既可助保障年邁母親出入平安，亦可減輕一眾媽媽的家務負擔。

1.長者手機

手機可說是現代人生活的必須品，但對長者來說，一機在手未必樣樣通行。綜合長者用家意見，選擇長者手機（俗稱「老人機」）時，應留意手機是否具備大字體、大按鍵、大熒幕、音量大、介面簡單易操作等基本特點。

若父母喜歡使用手機「煲劇」，可選購電量較持久、容量較大、輕便及較耐跌耐撞的手機。如不想使用觸碰式熒幕的智能手機，可選擇摺機，使用時較不易誤碰其他按鍵。子女亦可為父母手機下載簡易桌面及字體放大的應用程式，方便有老花的長輩使用。

2.手杖／拐杖

為下肢肌力較弱或平衡力較差的長者選購手杖時，可留意手杖長度是否適合長者高度、手杖握把的形狀及長度、杖腳膠墊安裝、手杖支撐力及重量，以及能否配上手繩等。【更多選購手杖提醒】

3.長者鞋

年紀愈大，平衡力可能較差，甚至容易跌倒。選購長者鞋履有幾點要留意，包括鞋履後部、鞋底、鞋面及重量應仔細揀選，例如鞋跟要夠硬，以穩定腳跟，或鞋底防滑度高。試鞋亦應盡量在午後至晚上，因為早上外出後腳部會略腫，可確保買鞋不會過細。【更多選購長者鞋履及助行工具提醒】

4.按摩椅

無論在職媽媽或家庭主婦，辛勞後都想「鬆一鬆」，選購按摩椅時，務必帶媽媽親身體驗，測試最佳舒適度及感覺，找出合適的型號。不少電動按摩椅均設有躺臥模式，亦附有腳枕或腿部按摩器，消費者應考慮家中是否有足夠空間放置按摩椅。若母親年紀老邁，就未必適合使用按摩椅，長者因皮膚骨骼系統退化，按摩時容易被弄傷。【更多按摩椅使用及保養注意】

5.吸塵機械人

想減輕媽媽家務壓力，為家裏添置一部吸塵機械人為不二之選，選購時可考慮其吸淨表現、障礙物偵測能力、集塵功能、操作及清理方便程度、機械人高度及充電座大小等。消委會亦提醒有貨品可能因地區設定原因，無法使用手機應用程式操控，個別進口商只提供較短期保用，購買時應查詢。【消委會測試吸塵機械人結果】

6.洗碗碟機

洗碗碟機分為坐枱型號、獨立式或嵌入式坐地型號，一般以擺放多少套餐具（place settings）來表達每次的洗碗碟數量，一套餐具即一個人享用西餐所用的碗碟及餐具數量。選購洗碗碟機時，應先了解可洗碗碟量，以及考慮洗碗碟機專用洗滌劑的用量及開支。【更多洗碗碟機使用注意】  【消委會評選洗碗碟機】

7.氣炸鍋

氣炸鍋標榜以更健康的烹調方式免油氣炸食物，是不少家庭主婦的「得力助手」。使用氣炸鍋時，應避免以高溫及長時間氣炸食物，減低攝入致癌的丙烯酰胺。【更多氣炸鍋使用注意】  【消委會評選氣炸鍋】

8.易潔鑊及金屬煲

想媽媽安心下廚，可為她們選購合適易潔鑊或金屬煲。易潔鑊最重要是傳熱功能及耐用程度，選擇金屬鍋具應避免選擇烹調時會釋出金屬的廚具，不鏽鋼煲表面應要保持平滑。【更多易潔鑊金屬煲使用注意】

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