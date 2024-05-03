2025年公眾假一覽　聖誕、農曆年、勞動節放長假攻略 (15:12)

政府今日（3日）公布2025年公眾假期，打工仔可預早計劃放長假。明報電子平台組整理請假攻略，以五天工作兼放周六日計算，今年聖誕節及明年元旦請3日可放8日、明年農曆新年請2日放9日、勞動節及佛誕請1日放5日、國慶日及中秋節翌日請3日放7日。