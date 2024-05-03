2025年公眾假一覽　聖誕、農曆年、勞動節放長假攻略 (15:12)

政府今日（3日）公布2025年公眾假期，打工仔可預早計劃放長假。明報電子平台組整理請假攻略，以五天工作兼放周六日計算，今年聖誕節及明年元旦請3日可放8日、明年農曆新年請2日放9日、勞動節及佛誕請1日放5日、國慶日及中秋節翌日請3日放7日。
‧2024聖誕節及2025元旦，請3日放8日
公眾假期：2024年12月25日及26日（聖誕節）、2025年1月1日（元旦）
請假日子：2024年12月27日、30日、31日，可放假期變為8日（2024年12月25日至2025年1月1日）
‧農曆新年，請2日放9日
公眾假期：2025年1月29至31日（年初一至三）
請假日子：2025年1月27至28日，可放假期變為9日（2025年1月25日至2月2日）
‧勞動節及佛誕，請1日放5日
公眾假期：2025年5月1日（勞動節）、5月5日（佛誕）
請假日子：2025年5月2日，可放假期變為5日（2025年5月1日至5日）
‧香港特別行政區成立紀念日，請1日放4日
公眾假期：2025年7月1日
請假日子：2025年6月30日，可放假期變為4日（2025年6月28日至7月1日）
‧國慶日及中秋節翌日，請3日放7日
公眾假期：2025年10月1日（國慶日）、10月7日（中秋節翌日）
請假日子：2025年10月2日、3日、6日，可放假期變為7日（2025年10月1日至7日）
‧聖誕節，請3日放8日或9日
公眾假期：2025年12月25日至26日（聖誕節）
請假日子：2025年12月22至24日，可放假期變為9日（2025年12月20日至28日）
或
公眾假期：2025年12月25日至26日（聖誕節）、2026年1月1日（元旦）
請假日子：2025年12月29至31日，可放假期變為8日（2025年12月25日至2026年1月1日）
|2025年公眾假期
|每個星期日
|／
|1月1日
|元旦
|1月29日
|農曆年初一
|1月30日
|農曆年初二
|1月31日
|農曆年初三
|4月4日
|清明節
|4月18日
|耶穌受難節
|4月19日
|耶穌受難節翌日
|4月21日
|復活節星期一
|5月1日
|勞動節
|5月5日
|佛誕
|5月31日
|端午節
|7月1日
|香港特別行政區成立紀念日
|10月1日
|國慶日
|10月7日
|中秋節翌日
|10月29日
|重陽節
|12月25日
|聖誕節
|12月26日
|聖誕節後第一個周日
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