母親節好去處　灣仔夏誌市集表演、黃大仙祠工作坊製手作禮物 (11:03)

●Connect Fest'24@灣仔夏誌．有「妳」真好【詳情】

灣仔海濱活動空間「灣仔夏誌：海濱喜動」舉行母親節主題活動，有超過30個香港特色主題零售市集、手藝工作坊、小食攤位和寵物專屬攤位等，設音樂和舞蹈等表演，活動免費入場。

日期及時間：5月10日至12日（上午11時至晚上9時）

地點：灣仔海濱活動空間（鄰近灣仔碼頭；港鐵會展站A2出口步行約3分鐘）

●黃大仙祠《你和義工有個約會》之愛在大仙祠（母親節篇）【詳情】

嗇色園中央義工團將於5月8日及5月22日晚上，在黃大仙祠舉行母親節主題活動，設編織毛冷手袋、DIY康乃馨花及天然安眠寧神香囊工作坊，製作暖心母親節禮物，現場更設即影即有相片等主題攤位，活動免費參與。

日期：5月8日、22日

時間：晚上6時至8時半

地點：黃大仙祠

註：編織毛冷手袋工作坊需網上報名，5月8日場次已開始報名（報名連結）。其他活動可即場參加。

●中環摩天輪【詳情】

適逢黃金周和母親節，中環摩天輪即日至5月12日延長服務時間，不妨與媽媽登摩天輪，高空飽覽維港景色。

開放時間：上午10點時至晚上11時*（5月1至5日）、上午11時至晚上11時*（5月6日至12日）

*最後登車時間為晚上10時半

地點：香港中環民光街33號

費用：成人$20

3至11歲小童、65歲以上長者及傷健人士半價