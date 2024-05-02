初夏濕氣重　中醫3茶飲湯水祛濕健脾【附食譜】 (09:35)

1.冬瓜薏米扁豆衣湯（2至3人分量）

【材料】冬瓜半斤（保留瓜瓤瓜核）、生薏米15克、熟薏米15克、扁豆衣15克、製茨實20克、無花果2粒、水8碗

【功效】健脾解暑祛濕。冬瓜清熱解暑，瓜皮助去水，瓜肉生津止渴，瓜核潤腸通便。生熟薏米、扁豆衣健脾祛濕。

【製法】冬瓜切件，所有材料加水放入煲，大火煲至水滾後，以中火煲1.5小時。

【飲用注意】一般老少皆宜，可空腹或飯後1小時飲用，每周可飲2至3次。懷孕25周或以下孕婦不宜。

2.荷葉藿香梗茶 （1-2人分量）

【材料】荷葉1塊（宜選用中間部位）、藿香梗5克、赤小豆15克、淮山10克、陳皮5克、扁豆花5克、水5碗

【功效】芳香化濕、通便。

【製法】荷葉去邊，保留中間部位備用。淮山和赤小豆先滾30分鐘，再加荷葉、藿香梗、陳皮和扁豆花，以慢火煮10分鐘，去渣飲用，飲前可先聞茶飲香氣。

【飲用注意】適合大便不暢、煙酒過多或常捱夜的人，感到飽滯時可飯後飲用。嚴重胃痛和腹瀉不宜飲用。

3.祛濕茶 （1人分量）

【材料】冬瓜仁4克、五加皮2克、山楂2克、麥冬1.5克、天冬1.5克、魚古（海螵蛸）1.5克、蘋果乾1克、槐花2克、水2杯

【功效】祛濕潤腸。冬瓜仁祛濕美白，潤腸通便。五加皮去水保腎，麥冬和天冬潤燥，槐花改善濕熱。

【製法】所有材料以熱水焗20分鐘即成，倒出飲用，可翻焗1至2次。

【飲用注意】適合常食滯、煙酒過多或常捱夜的人，可在中午飯後飲，一日可飲1至2杯。不適合孕婦飲用，長期病患者飲用前宜諮詢中醫。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

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