乳癌本港女性第三致命癌　美國健康組織更新建議　籲40歲起乳癌篩查 (18:08)

USPSTF以往建議40歲以上女性應自行決定何時起接受檢查，達50歲則必須開始接受篩查。主席Wanda Nicholson表示，愈來愈多婦女在40多歲起罹患乳癌，故更新建議。

衛生署：最少每兩年接受1次篩查

根據衛生防護中心最新數字，2021年女性乳癌新症共有5565宗，而女性乳癌的年齡標準化發病率於2012至2021年均呈上升趨勢，建議女性可按年齡及家族病史等界定患癌風險，最少每兩年接受1次乳房X光造影篩查，市民可參考衛生署網站評估風險。香港乳癌基金會則建議，40歲或以上女性每兩年接受1次乳房X光造影篩查。

衛生署建議如何減低患乳癌風險：

．恆常運動

．避免飲酒

．保持均衡飲食、健康體重和腰圍

．較年青時生育，以及延長母乳餵哺期

．多留意乳房有否出現不尋常的變化，若發現硬塊、乳房大小或形狀有變等徵狀，應盡早求醫

（衛生署/衛生防護中心/香港乳癌基金會/法新社）