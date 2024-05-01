乳癌本港女性第三致命癌　美國健康組織更新建議　籲40歲起乳癌篩查 (18:08)

根據衛生防護中心數據，乳癌是本港女性最常見及第三位致命的癌症，僅次於肺癌和大腸癌，本地及外國組織均建議女性定期接受乳癌篩查。美國預防服務工作組（U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF）今（5月1日）更新乳癌篩查建議，指出40歲或以上女性應該每兩年接受1次乳癌篩查。
USPSTF以往建議40歲以上女性應自行決定何時起接受檢查，達50歲則必須開始接受篩查。主席Wanda Nicholson表示，愈來愈多婦女在40多歲起罹患乳癌，故更新建議。
衛生署：最少每兩年接受1次篩查
根據衛生防護中心最新數字，2021年女性乳癌新症共有5565宗，而女性乳癌的年齡標準化發病率於2012至2021年均呈上升趨勢，建議女性可按年齡及家族病史等界定患癌風險，最少每兩年接受1次乳房X光造影篩查，市民可參考衛生署網站評估風險。香港乳癌基金會則建議，40歲或以上女性每兩年接受1次乳房X光造影篩查。
衛生署建議如何減低患乳癌風險：
．恆常運動
．避免飲酒
．保持均衡飲食、健康體重和腰圍
．較年青時生育，以及延長母乳餵哺期
．多留意乳房有否出現不尋常的變化，若發現硬塊、乳房大小或形狀有變等徵狀，應盡早求醫
（衛生署/衛生防護中心/香港乳癌基金會/法新社）