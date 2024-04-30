五一假期　口岸加開櫃枱　跨境巴士班次增 (12:36)

●口岸安排

各口岸會維持正常的開放時間，並會加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。香港海關、警務處、入境處等部門組成跨部門聯合指揮中心，於內地勞動節黃金周期間啟動，實時監察各口岸現場情況，確保口岸運作暢順。

●交通運輸安排

運輸署已向跨境巴士營辦商增發比平日多40%的特別加班配額，讓營辦商在黃金周期間增加服務班次；落馬洲／皇崗口岸穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）的班次，以及相關專營巴士服務會提升；港鐵在黃金周期間將加強服務。

●中環海濱大型活動交通安排

因應中環海濱活動空間在黃金周期間和前後（4月30日、5月1、3、4、5、7及8日）將有大型活動舉行，屆時將有以下特別公共交通服務安排：

- 港鐵東鐵線前往羅湖站的尾班車，在上述日子將延至晚上11時32分由金鐘站開出

- 活動會場附近有以下6條特別巴士路線服務

路線編號 終點站 登車位置 前往出入境管制站 1)城巴第976R號線 * 落馬洲（新田）公共運輸交匯處 1)民光街近中環6號碼頭 2)龍和道中環軍營對面 2)城巴第A11R號線 * 機場（經大橋香港口岸） 前往其他地區 3)城巴第18R號線 杏花邨 1)民光街近中環8號碼頭 2)龍和道中環軍營對面 4)九巴第160R號線 洪水橋（經屯門） 1)中環碼頭巴士總站 2)龍和道中環軍營對面 5)九巴第168R號線 元朗（西） 6)九巴第178R號線 粉嶺聯和墟（經上水）

*跨境旅客可乘坐第976R號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘皇巴前往皇崗口岸；或乘坐第A11R號線在大橋香港口岸轉乘金巴前往澳門及珠海

- 灣仔至落馬洲／皇崗口岸的短途跨境巴士服務會在上述日子於中環干諾道中（近環球大廈）增設臨時上客點，以疏導跨境乘客。皇巴亦會因應乘客需求而加強服務