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運動飲品｜出汗後啱飲？「無糖零卡」可常飲？營養師解答6疑問 (08:54)

短片：營養師解答運動飲品常見疑問（採訪、剪接：陳展熙）

嫌清水無味，又或是炎夏出完一身汗，想喝些有味的飲料，運動飲品是否適合的選擇？揀「無糖」、「無卡路里」的運動飲品是否就不怕變肥？英國註冊營養師、FNTC健身營養及訓練中心創辦人曾熙（Jaclyn）接受明報電子平台組訪問，解答常見疑問。

什麼是運動飲品？

Jaclyn表示，運動飲品含水、糖分、鈉及鉀等，人在運動出汗及能量消耗後，水分、電解質及糖原會流失，因此運動後飲用運動飲品可以補充身體所需。

外出工作或散步後出汗，需否飲運動飲品補充？

Jaclyn指出，儘管有時在炎熱天氣下外出工作或散步會出汗，但多數僅流失水分，能量消耗不多，故可選擇清水或「無糖」「零卡路里」的運動飲品，補充水分及電解質即可。至於勞動力高的工種，她稱可考慮飲用運動飲品，或用餐時吃米飯等高碳水化合物食品，補充糖分。

不出汗也可飲運動飲品？

運動飲品含糖，若打工仔平時多在室內工作、少出汗，飲運動飲品容易攝取額外糖分，從而增加卡路里攝取，令體重增加。

「無糖」「零卡」可常飲？

即使部分運動飲品標榜「無糖」，但當中或加入代糖增加甜度，可能會導致肚脹或腹瀉等腸胃問題，宜適量飲用。

何時適合飲運動飲品？

視乎運動時長、強度及環境，例如在炎熱環境下長時間進行高強度運動，如跑步及球類運動，導致大量流汗，可以飲運動飲品補充。

每天最多飲多少？

Jaclyn稱，由於排汗程度因人而異，運動飲品沒有每日飲用上限標準，足夠補充水分、糖分及電解質即可。

文：陳展熙

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