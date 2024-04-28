天氣｜周一料有驟雨　氣溫25°C-30°C　五一假期天氣不穩定 (18:30)

【14:15】天文台下午2時10分表示，雷暴警告有效時間延長至下午3時30分，預料香港有幾陣局部地區雷暴。下午1時45分取消強烈季候風信號警告。天文台預測本港地區下午及晚上天氣：大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，晚上驟雨減少。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。

【09:50】上午9時50分，天文台錄得24.7°C，相對濕度88%。天文台於上午9時45分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。一道低壓槽正為廣東地區及鄰近海域帶來驟雨及雷暴，同時，達強風程度的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。

本港地區今日（28日）天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。吹清勁東風，初時離岸及高地吹強風，稍後轉吹和緩東南風。展望明日（29日）部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。周二及勞動節假期驟雨漸轉頻密及有雷暴。（天文台）