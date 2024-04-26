全美大學聲援巴人示威遍地開花　一文睇事件起因及發展【短片】 (14:55)

4月17日：哥大校長譴責反猶行為 學生紮營示威

哥大校長沙菲克在眾議院教育及勞動力委員會上，承諾將兩名曾公開支持哈馬斯突襲以色列的教職員免除職務，譴責校內反猶主義行為。同日，哥大有學生在校園內紮營，發起聲援加沙運動，抗議學校「持續投資從以色列種族隔離和滅絕，以及軍事佔領巴勒斯坦中獲利的企業」。

4月18日：哥大召警入校驅示威學生

哥大以紮營示威的學生違反校規為由，要求紐約警方入校園驅散，行動中警方拘捕過百人。多名示威學生被停學。

4月19日起：全美多間大學響應示威

哥大學生被捕一事觸發全美多間大學的學生陸續響應，於校內示威及紮營聲援哥大學生，包括普林斯頓大學、麻省理工學院、耶魯大學、哈佛大學、布朗大學、美國西北大學、加州大學柏克萊分校等。

4月21日：哥大宣布遙距上課

哥大一名猶太教士稱校園出現極端反猶太主義及無政府狀態，呼籲猶太裔學生回家。由於擔心猶太學生人身安全，哥大宣布學生可遙距上課和考試。

4月22日：白宮、拜登譴責反猶主義

白宮譴責有人呼籲針對猶太裔學生和社群施加暴力和傷害，抨擊是「公然反猶」。拜登發聲明，強調反猶主義不應在大學校園以至美國任何地方有立足之地。

4月24日：眾院議長譴責示威

眾議院議長邁克．約翰遜到哥大發表演說，譴責撐巴學生示威是「暴民管治」，又聲稱「反猶太主義的病毒」已在全國高校擴散，遭台下學生喝倒采。

哥大校方稱學生同意拆除帳篷，校方將清場限期延長48小時。

4月25日：亞特蘭大警被指暴力清場

喬治亞州亞特蘭大警方被指暴力清場，用催淚氣體、橡膠子彈及電擊槍驅散艾默里大學（Emory University）的示威學生。警方否認，但承認有用刺激性化學物。

哥大校長沙菲克發聲明稱，校方及學生談判有進展，沒有再提清場期限。

（半島電視台/霍士新聞/衛報/CBS News）