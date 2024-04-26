走塑｜可重用食物盒4大物料優劣一覽　矽膠盒可摺耐高溫【附使用貼士】 (10:38)

●矽膠盒

優點：可摺合、耐高溫

缺點：易有食物色素和氣味殘留

使用貼士：

不宜長時間盛載重色素和濃味食物。應留意產品標示的適合使用溫度，選擇較耐熱產品，加熱和冷卻時應打開盒蓋氣閥，注意盒蓋未必適合用於微波爐。勿用明火加熱或放近火源。清洗時宜用海綿或碗布沾少許洗潔精輕輕刷洗，不宜用鋼絲刷或百潔布。

知多啲：消委會提醒，與食物接觸的矽膠產品須達食品用級別及符合安全標準，如美國食品及藥物管理局FDA、德國食品及消費品規例LFGB或內地標準GB4806.11-2016等。

●塑膠盒

優點：輕便、款式多

缺點：容易老化，用久了或會出現磨損、霧面和變色

使用貼士：

選購時應留意塑膠種類，塑膠編碼「1」、「2」、「4」和「5」類塑膠均較適合盛載食物，其中5號膠「聚丙烯」（PP）適合盛熱湯和粥等較高溫食物，但要避免盛載或加熱高糖分或油膩食物。（微波爐翻熱食物 認住「5」號膠盒適用於加熱）

●玻璃盒

優點：可放入微波爐或用於蒸焗

缺點：較重、易摔破

使用貼士：

玻璃盒較重且易碎，較適合在家中使用。玻璃盒由冰箱取出後，亦不應立即用微波爐加熱。

●不鏽鋼盒

優點：耐溫差、耐用、輕便

缺點：不可用於微波爐

使用貼士：

一般只可以用蒸氣爐加熱，如出現鏽漬不宜再使用。

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