日本夏季花火大會一覽　7至8月遊日賞煙花 (09:10)

日本的「花火大會」每年吸引不少遊客專程到訪，本文精選於7月至8月在日本舉行的10個煙火大會，若計劃暑假遊日本，可考慮順道觀賞煙花。
日本煙花大會
[三重縣]伊勢神宮奉納全國花火大會
日期：7月13日
時間：晚上7時20分至9時
地點：三重縣伊勢市宮川河畔（度會橋上游）
網址：www.city.ise.mie.jp/hanabi/
[東京]足立花火大會
日期：7月20日
時間：晚上7時20分至8時20分
地點：荒川（東京地鐵千代田線鐵路橋之間—西新井橋）
網址：adachikanko.net/adachi_no_hanabi46
[東京]隅田川花火大會
日期：7月27日
時間：晚上7時至8時半（第一會場）；晚上7時半至8時半（第二會場）
地點：東京都台東區櫻橋下游至言問橋上游（第一會場）；駒形橋下游至廄橋上游（第二會場）
[靜岡縣]熱海花火大會
日期：7月26日；8月5、8、18、23日（夏季）
時間：晚上8時20分至8時45分
地點：靜岡縣熱海市渚町地先親水公園熱海灣
[和歌山]白濱花火大會
日期：7月21、28日；8月4、18、25日
時間：晚上8時10分至8時25分
地點：和歌山白良濱海灘
網址：nankishirahama.jp/news/12102/
[新潟縣]長岡祭花火大會
日期：8月2日至3日
時間：晚上7時20分至9時10分
地點：新潟縣長岡市信濃川沿岸
[大阪]難波淀川花火大會
日期：8月3日
時間：待官方公布
地點：待官方公布
[北海道]勝每火花大會
日期：8月13日
時間：待官方公布
地點：北海道十勝川河岸
日本國家旅遊局網站介紹：www.japan.travel/hk/spot/541/
facebook專頁：facebook.com/kachimaihanabi
[長野縣]諏訪湖祭湖上花火大會
日期：8月15日
時間：晚上7時開始
地點：長野縣諏訪市湖畔公園前諏訪湖
[秋田縣]全國花火競技大會「大曲之花火」
日期：8月31日
時間：下午5時10分（晝花火）、傍晚6時50分（夜花火）