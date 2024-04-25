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日本夏季花火大會一覽　7至8月遊日賞煙花 (09:10)

日本的「花火大會」每年吸引不少遊客專程到訪，本文精選於7月至8月在日本舉行的10個煙火大會，若計劃暑假遊日本，可考慮順道觀賞煙花。

日本煙花大會

[三重縣]伊勢神宮奉納全國花火大會

日期：7月13日

時間：晚上7時20分至9時

地點：三重縣伊勢市宮川河畔（度會橋上游）

網址：www.city.ise.mie.jp/hanabi/

[東京]足立花火大會

日期：7月20日

時間：晚上7時20分至8時20分

地點：荒川（東京地鐵千代田線鐵路橋之間—西新井橋）

網址：adachikanko.net/adachi_no_hanabi46

[東京]隅田川花火大會

日期：7月27日

時間：晚上7時至8時半（第一會場）；晚上7時半至8時半（第二會場）

地點：東京都台東區櫻橋下游至言問橋上游（第一會場）；駒形橋下游至廄橋上游（第二會場

網址：sumidagawa-hanabi.com

[靜岡縣]熱海花火大會

日期：7月26日；8月5、8、18、23日（夏季）

時間：晚上8時20分至8時45分

地點：靜岡縣熱海市渚町地先親水公園熱海灣

網址：ataminews.gr.jp/event/8/

[和歌山]白濱花火大會

日期：7月21、28日；8月4、18、25日

時間：晚上8時10分至8時25分

地點：和歌山白良濱海灘

網址：nankishirahama.jp/news/12102/

[新潟縣]長岡祭花火大會

日期：8月2日至3日

時間：晚上7時20分至9時10分

地點：新潟縣長岡市信濃川沿岸

網址：nagaokamatsuri.com/en/

[大阪]難波淀川花火大會

日期：8月3日

時間：待官方公布

地點：待官方公布

網址：yodohanabi.com

[北海道]勝每火花大會

日期：8月13日

時間：待官方公布

地點：北海道十勝川河岸

日本國家旅遊局網站介紹：www.japan.travel/hk/spot/541/

網址：tokachi.co.jp/hanabi/

facebook專頁：facebook.com/kachimaihanabi

[長野縣]諏訪湖祭湖上花火大會

日期：8月15日

時間：晚上7時開始

地點：長野縣諏訪市湖畔公園前諏訪湖

網址：suwako-hanabi.com/kojyou/

[秋田縣]全國花火競技大會「大曲之花火」

日期：8月31日

時間：下午5時10分（晝花火）、傍晚6時50分（夜花火）

地點：秋田縣大仙市大曲雄物川河畔

網址：oomagari-hanabi.com

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