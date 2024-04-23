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濕鞋快乾有法   中西醫提醒濕腳弊處 (13:24)

近日不時狂風大雨，出外弄濕鞋子怎辦？本文整理快速乾鞋方法及注意事項、中西醫解釋濕腳弊處，以及皮膚科醫生提醒落雨不宜穿拖鞋。

‧ 乾鞋注意事項──倘若鞋子濕透，資深家務助理導師教路，宜解開鞋帶，拿出鞋墊，先用廚房紙吸濕，然後開風扇吹乾。如果想鞋子再快點乾，可以用洗手間內的乾手機或風筒吹，不過鞋子不宜放太近乾手機或風筒。家務助理導師教路：解鞋帶+廚房紙吸水+乾手機或風筒吹乾

‧ 落雨濕鞋焗腳易腳臭──大雨弄濕腳應盡快抹乾，皮膚科醫生提醒，雙腳長時間被濕鞋焗着，容易導致真菌滋生，引致足癬（香港腳）、甲癬（灰甲）或腳臭。建議雨天在戶外穿水靴，到室內時可換較通爽的鞋，以免水靴焗腳。雨天穿拖鞋涼鞋更通爽？

‧ 中醫提醒濕腳弊處──註冊中醫提醒，腳踝關節附近不宜經常濕水，因為腳踝關節附近的三陰交穴，是肝、脾、腎三條經絡的交匯處，寒氣可透過經絡走遍身體。

足部久濕6弊處
1. 足部歸腎經，長期濕腳會影響腎氣，風寒容易入腎，導致腎氣虛。
2. 皮膚有吸收能力，倘腳部皮膚經常浸水，容易令風寒入裏，易患感冒。
3. 水屬寒，腳部久濕容易出現風濕。按風濕的定義：風寒濕痺，寒濕浸淫腳踝處，水濕停滯而有礙氣血運行，導致局部氣血差；長期濕透腳掌會影響關節重墜，容易引致風濕關節痛。
4. 濕腳「輕則影響足患，重則帶入腎氣兼影響全身」，腎氣差則易致腳趾出現灰甲。
5. 足部長期濕水無助保暖，容易令下肢負重，影響步行抓着力變差，引致腳部冰冷、疲累、乏力、痠軟的情況。
6. 地面細菌多，而足部是最接近地面的部位，當多腳汗遇上多細菌時，容易增加腳部潰爛損傷機會。

哪類人尤其要避免濕腳？

身體虛弱、月經期間、較年長人士（50歲以上）、腰患人士、感冒患者、工作時需長時間濕腳（如從事魚檔、廚房人士）、計劃生育的女士等，都要多加留意。濕腳後最好盡快抹乾雙腳、穿着有助吸汗的襪子、做好足部保暖、養好腸胃，否則會較易風寒入裏、腎虛、腳部冰冷乏力、出現灰甲。

資料來源：明報

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