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2024下半年請假攻略：中秋請2日放5日、聖誕請3日放9日 (08:46)

2024年過了四個月，不少打工仔開始計劃下半年旅遊大計，明報電子平台組整理今年5月至12月的請假攻略，以每星期5天工作兼放周六周日計算，勞動節、佛誕和中秋節可請2日假連放5日，國慶請1日假連放4日，聖誕請3日假更可連放9日。

‧勞動節：請2日放5日

公眾假期：2024年5月1日

請假日子：2024年5月2日至3日，變為「請2放5」（共放5日假，5月1日至5日）

‧佛誕：請2日放5日

公眾假期：2024年5月15日

請假日子：2024年5月16日至17日，變為「請2放5」（共放5日假，5月15日至19日）

‧中秋節：請2日放5日

公眾假期：2024年9月18日

請假日子：2024年9月16日至17日，變為「請2放5」（共放5日假，9月14日至18日）

請假日子：2024年9月19日至20日，變為「請2放5」（共放5日假，9月18日至22日）

‧國慶日：請1日放4日

公眾假期：2024年10月1日

請假日子：2024年9月30日，變為「請1放4」（共放4日假，9月28日至10月1日）

‧聖誕節：請3日放9日

公眾假期：2024年12月25日至26日

請假日子：2024年12月23日、24日、27日，變為「請3放9」（共放9日假，12月21日至29日）

2024下半年公眾假期
每個星期日  
5月1日 勞動節
5月15日 佛誕
6月10日 端午節
7月1日 香港特別行政區成立紀念日
9月18日 中秋節翌日
10月1日 國慶日
10月11日 重陽節
12月25日 聖誕節
12月26日 聖誕節後第一個周日

政府在憲報公布的2024年公眾假期

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