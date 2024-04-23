2024下半年請假攻略：中秋請2日放5日、聖誕請3日放9日 (08:46)

2024年過了四個月，不少打工仔開始計劃下半年旅遊大計，明報電子平台組整理今年5月至12月的請假攻略，以每星期5天工作兼放周六周日計算，勞動節、佛誕和中秋節可請2日假連放5日，國慶請1日假連放4日，聖誕請3日假更可連放9日。
‧勞動節：請2日放5日
公眾假期：2024年5月1日
請假日子：2024年5月2日至3日，變為「請2放5」（共放5日假，5月1日至5日）
‧佛誕：請2日放5日
公眾假期：2024年5月15日
請假日子：2024年5月16日至17日，變為「請2放5」（共放5日假，5月15日至19日）
‧中秋節：請2日放5日
公眾假期：2024年9月18日
請假日子：2024年9月16日至17日，變為「請2放5」（共放5日假，9月14日至18日）
或
請假日子：2024年9月19日至20日，變為「請2放5」（共放5日假，9月18日至22日）
‧國慶日：請1日放4日
公眾假期：2024年10月1日
請假日子：2024年9月30日，變為「請1放4」（共放4日假，9月28日至10月1日）
‧聖誕節：請3日放9日
公眾假期：2024年12月25日至26日
請假日子：2024年12月23日、24日、27日，變為「請3放9」（共放9日假，12月21日至29日）
|2024下半年公眾假期
|每個星期日
|5月1日
|勞動節
|5月15日
|佛誕
|6月10日
|端午節
|7月1日
|香港特別行政區成立紀念日
|9月18日
|中秋節翌日
|10月1日
|國慶日
|10月11日
|重陽節
|12月25日
|聖誕節
|12月26日
|聖誕節後第一個周日
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