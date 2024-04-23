2024下半年請假攻略：中秋請2日放5日、聖誕請3日放9日 (08:46)

2024年過了四個月，不少打工仔開始計劃下半年旅遊大計，明報電子平台組整理今年5月至12月的請假攻略，以每星期5天工作兼放周六周日計算，勞動節、佛誕和中秋節可請2日假連放5日，國慶請1日假連放4日，聖誕請3日假更可連放9日。