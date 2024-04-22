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英性罪犯禁用AI工具5年成先例　律師：港法律未必做到 (19:21)

英國男子早前被裁定製作千多張兒童不雅圖片罪成，被法官下令在未來5年，若未經警方許可，不得使用或接觸人工智能（AI）生成工具，成為當地首宗性罪犯被禁用AI的案例。香港CPH Legal執業律師陳柏豪表示，在本港法律下，未必允許裁判官下達同樣條件。

48歲的被告Anthony Dover早前被英國裁判法院裁定製作兒童色情物品罪成後，被判社會服務令、罰款200鎊，以及在未來5年禁止使用文字轉圖像生成器等工具，例如Stable Diffusion。

此外，英國政府上周宣布新法例，規定任何人以深偽（Deepfake）技術製作成人色情圖像（不論是否有意圖分享）即屬違法，可被判處無上限罰款；若圖像被廣泛分享，更有可能被判囚。當局稱，新法例旨在保障被深偽技術蒙受傷害的女性。英國本身已有法律禁止製作、管有及分享「真實」或「人造」的兒童色情照。

陳柏豪解釋，根據現行香港法例，本港裁判法院判處社會服務令時，可附加一些條件需要被告遵守，但為期僅限於執行社會服務令期間，完成社會服務令後，這些條件不再具法律效力；在此英國案件中，裁判官判以社會服務令時，附加被告未來5年如非獲批則不准使用AI工具的條件，這類條件因涉及長年期，很可能超越了社會服務令本身生效的時間，而且限制範圍頗為寬闊，限制了被告在結案後正當使用AI工具的自由，故本港現行法律未必允許裁判官下達同樣條件。（衛報）

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