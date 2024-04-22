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2024年4月22日星期一
天文台：強雷雨區接近 未來一兩小時本港雨勢較大有狂風雷暴
(12:40)
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天文台今日（22日）中午12時半發出特別天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港雨勢有時較大及有狂風雷暴，市民應提高警惕。（天文台）
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