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廣東暴雨｜深圳進入暴雨防禦狀態　北江或現50年一遇洪水【短片】 (15:00)

廣東暴雨水浸　消防橡皮艇助民眾撤離（新華社／「深圳天氣」／「中國天氣」微博片段）

廣東省續受強降雨影響，全省今晨（21日）發布共70個暴雨預警信號、65個雷雨大風預警信號生效，國家防汛抗旱總指揮部中午12時將廣東省防汛應急響應提升至III級。深圳市進入暴雨防禦狀態，預料今日每小時降雨達60毫米，周一（22日）至周三（23日）強降雨風險仍較高，每小時降雨量最高或達80毫米。

多條河流出現超出警戒線以上的洪水。廣東省水文局指出，上周三（17日）至昨晚（20日）7時，廣東省累計有34條河流、47個水文站點、50站次出現超出警戒線以上的洪水。北江昨晚8時發生本年第二號洪水，廣東水利防汛應急響應提升至II級，或現50年一遇的洪水，廣東水利廳加強部署。

廣東廣西同受災

廣東多市（如韶關）暴雨成災，廣西賀州市亦嚴重水浸，當地組織群眾轉移。韶關市有體育館設置為緊急安置點。賀州市八步區及昭平縣共14個鄉鎮遭受洪水影響，截至昨晚11時共322人受災。

根據中國天氣網，今起三天（21日至23日）華南仍是強降雨的核心影響區域，廣東、福建等地部分地區有暴雨或大暴雨，且有雷暴大風。深圳市氣象局指出本周深圳將進入今年第一個降雨集中期，今日至周二（23日）雷雨頻密，預料大雨到暴雨、局部大暴雨。

水利部水旱災害防禦應急響應級別，分別從低到高分為四級：IV級、III級、II級和I級。

（澎湃新聞/深圳市氣象局/中國天氣網）

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