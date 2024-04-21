天氣｜強陣風繼續吹襲香港　周一料狂風雷暴 (19:10)

港島西雨量逾70毫米

本港今早（21日）及下午的大雨為多處地區帶來超過50毫米雨量，港島西雨量更超過70毫米。本港地區今晚及明日（22日）天氣預測：多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。明日氣溫介乎22至26°C。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。展望周二有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。本周中至後期天氣仍然不穩定，間中有驟雨及雷暴。

【16:00】天文台下午3時55分發出特別天氣提示，雷暴警告有效時間延至今日下午5時，預料有狂風雷暴，強陣風繼續吹襲香港。下午3時45分左右，大澳錄得每小時超過70公里的強陣風。預料高達每小時80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

黃色暴雨警告取消

【13:46】天文台下午1時45分取消黃色暴雨警告信號。天文台提醒，雖然暴雨警告已經取消，市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【11:42】天文台上午11時35分發出特別天氣提示，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。

【11:10】天文台上午11時05分發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港，本港有強烈狂風雷暴。上午11時05分左右，青洲及長洲分別錄得每小時約105及100公里猛烈陣風。

【10:01】天文台上午10時發出黃色暴雨警告信號。香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米大雨，且雨勢可能持續。

天文台於上午8時40分發出雷暴警告，預料香港有狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港；於上午9時發出特別天氣警告：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

上午9時40分，天文台錄得26.7°C，相對濕度87%。本港地區今（21日）天氣預測：多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁東南風，高地吹強風。展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。本周中期仍有幾陣驟雨。（天文台）