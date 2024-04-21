天氣｜強陣風繼續吹襲香港　周一料狂風雷暴 (19:10)

【19:10】天文台晚上7時發出特別天氣提示，預料現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日持續為珠江口一帶帶來大雨及狂風雷暴。市民上班上學前宜留意天文台最新天氣消息。公開試考生亦應預留充裕交通時間。雷暴警告有效時間延長至晚上9時，預料香港有狂風雷暴，高達每小時80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。
港島西雨量逾70毫米
本港今早（21日）及下午的大雨為多處地區帶來超過50毫米雨量，港島西雨量更超過70毫米。本港地區今晚及明日（22日）天氣預測：多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。明日氣溫介乎22至26°C。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。展望周二有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。本周中至後期天氣仍然不穩定，間中有驟雨及雷暴。
【16:00】天文台下午3時55分發出特別天氣提示，雷暴警告有效時間延至今日下午5時，預料有狂風雷暴，強陣風繼續吹襲香港。下午3時45分左右，大澳錄得每小時超過70公里的強陣風。預料高達每小時80公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。
黃色暴雨警告取消
【13:46】天文台下午1時45分取消黃色暴雨警告信號。天文台提醒，雖然暴雨警告已經取消，市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。
【11:42】天文台上午11時35分發出特別天氣提示，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。
【11:10】天文台上午11時05分發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港，本港有強烈狂風雷暴。上午11時05分左右，青洲及長洲分別錄得每小時約105及100公里猛烈陣風。
【10:01】天文台上午10時發出黃色暴雨警告信號。香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米大雨，且雨勢可能持續。
天文台於上午8時40分發出雷暴警告，預料香港有狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港；於上午9時發出特別天氣警告：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
上午9時40分，天文台錄得26.7°C，相對濕度87%。本港地區今（21日）天氣預測：多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩至清勁東南風，高地吹強風。展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。本周中期仍有幾陣驟雨。（天文台）