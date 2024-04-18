《時代》百大影響力人物　李強上榜　賴清德、宮崎駿、納瓦爾尼遺孀入選 (11:28)

百大影響力人物分為6大類別，包括藝術家（Artists）、時代象徵（Icons）、巨人（Titans）、領袖（Leaders）、創新者（Innovators）及先鋒（Pioneers）。多地政要被納入「領袖」組別，包括李強、賴清德、尤利婭、菲律賓總統小馬可斯、意大利總理梅洛尼。

《時代》雜誌記者Charlie Campbell為李強撰寫介紹專文指出，儘管新冠疫情的封鎖政策削弱李強多年累積的聲譽，但國家主席習近平卻感滿意，去年3月李強成為總理，處理中國的經濟難題。

「時代象徵」組別入圍者除了宮崎駿，還有跨性別演員Elliot Page、批評西班牙足總主席強吻的女足球員靴莫素（Jenni Hermoso），以及加沙記者阿扎伊薩（Motaz Azaiza）等。「藝術家」組別入圍者包括英國女歌手Dua Lipa、橫掃各大頒獎禮最佳女配角的《滯留生》黑人女星達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）等。「創新者」組別入圍者則包括AI晶片龍頭Nvidia創辦人及行政總裁黃仁勳。（《時代》雜誌）