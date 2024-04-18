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《時代》百大影響力人物　李強上榜　賴清德、宮崎駿、納瓦爾尼遺孀入選 (11:28)

美國《時代》雜誌周三（17日）公布2024年百大最具影響力人物名單，國務院總理李強上榜，台灣候任總統賴清德、日本動畫大師宮崎駿及俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的遺孀尤利婭亦榜上有名。

百大影響力人物分為6大類別，包括藝術家（Artists）、時代象徵（Icons）、巨人（Titans）、領袖（Leaders）、創新者（Innovators）及先鋒（Pioneers）。多地政要被納入「領袖」組別，包括李強、賴清德、尤利婭、菲律賓總統小馬可斯、意大利總理梅洛尼。

《時代》雜誌記者Charlie Campbell為李強撰寫介紹專文指出，儘管新冠疫情的封鎖政策削弱李強多年累積的聲譽，但國家主席習近平卻感滿意，去年3月李強成為總理，處理中國的經濟難題。

「時代象徵」組別入圍者除了宮崎駿，還有跨性別演員Elliot Page、批評西班牙足總主席強吻的女足球員靴莫素（Jenni Hermoso），以及加沙記者阿扎伊薩（Motaz Azaiza）等。「藝術家」組別入圍者包括英國女歌手Dua Lipa、橫掃各大頒獎禮最佳女配角的《滯留生》黑人女星達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）等。「創新者」組別入圍者則包括AI晶片龍頭Nvidia創辦人及行政總裁黃仁勳。（《時代》雜誌）

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