天氣｜天文台：周五多雲有驟雨　初時局部地區有雷暴 (18:45)

【14:06】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:24】天文台發出黃色暴雨警告信號。天文台表示，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港，呼籲市民如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午1時10分左右，長洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【11:51】天文台表示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨及強陣風影響，市民應提高警覺。

【11:22】天文台表示，雷暴警告有效時間延長至今午2時，預料香港有狂風雷暴，並有高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。此外，位於珠江口以西的強雷雨帶正為該區帶來大驟雨、雷暴及強陣風，預料會在中午前後影響珠江口一帶，市民應提高警惕。

【09:01】天文台發出特別天氣提示，位於廣東西部的一道強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶，市民應提高警惕。

【08:39】上午8時20分，天文台錄得28.3°C，相對濕度81%。一道低壓槽正影響廣東沿岸地區，與其相關的強雷雨帶正影響廣東西部，並逐漸移向珠江口一帶。

本港地區今日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間炎熱，最高氣溫約31°C。稍後驟雨較多，吹和緩南至東南風。展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間炎熱。下周日（21日）及下周初驟雨逐漸增多及有雷暴。（天文台）