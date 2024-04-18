明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天氣｜天文台：周五多雲有驟雨　初時局部地區有雷暴 (18:45)

【18:50】一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴。此外，一股偏東氣流正逐漸影響中國東南沿岸。天文台預測，本港地區今晚（18日）及明日（19日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。明日氣溫介乎24℃至29℃，吹和緩至清勁南至東南風。展望周末及下周初天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。（天文台

【14:06】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:24】天文台發出黃色暴雨警告信號。天文台表示，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港，呼籲市民如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午1時10分左右，長洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【11:51】天文台表示，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨及強陣風影響，市民應提高警覺。 

【11:22】天文台表示，雷暴警告有效時間延長至今午2時，預料香港有狂風雷暴，並有高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。此外，位於珠江口以西的強雷雨帶正為該區帶來大驟雨、雷暴及強陣風，預料會在中午前後影響珠江口一帶，市民應提高警惕。

【09:01】天文台發出特別天氣提示，位於廣東西部的一道強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶，市民應提高警惕。

【08:39】上午8時20分，天文台錄得28.3°C，相對濕度81%。一道低壓槽正影響廣東沿岸地區，與其相關的強雷雨帶正影響廣東西部，並逐漸移向珠江口一帶。

本港地區今日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間炎熱，最高氣溫約31°C。稍後驟雨較多，吹和緩南至東南風。展望未來一兩日有幾陣驟雨，日間炎熱。下周日（21日）及下周初驟雨逐漸增多及有雷暴。（天文台）

相關字詞﹕天氣速遞 天文台 天氣 編輯推介

上 / 下一篇新聞