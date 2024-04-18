梳打水｜營養師：梳打水解暑零卡可代替含糖飲料　胃機能較弱者不宜多喝【附清新蘋果醋梳打製法】 (08:49)

踏入初夏，不少人喜歡飲用梳打水或相關飲料解暑。澳洲註冊營養師王穎羚（Hannah）接受明報電子平台組訪問時表示，梳打水是水在壓力下注入二氧化碳氣體，有些生產商會加入鹽調味，或其他礦物質；梳打水基本上沒有卡路里，能解喝之餘予人清新的感覺，可代替含糖飲料。她又稱梳打水適合大部分人飲用，但提醒胃部機能較弱的人要注意分量。
王穎羚稱，另一種類似的飲品湯力水（tonic water）與梳打水不同，湯力水加入奎寧化合物（quinine），帶有苦味；市面上亦有加入了糖或糖漿的湯力水，以增加味道。
梳打水vs.水vs.湯力水
|比較項目
|梳打水
|水
|湯力水（Tonic water）
|成分
|二氧化碳、部分產品含鹽，若使用天然礦泉水製作梳打水，亦會含有天然礦物鹽
|天然成分，若是天然礦泉水，則含有天然礦物鹽
|在水中加入奎寧化合物（quinine），故帶有苦味，部分產品會加入糖或糖漿
|pH值
|二氧化碳和水會發生化學反應產生碳酸，令梳打水微酸，pH值為3-4
|中性，pH值6-7
|酸性，pH值約2.54
|營養價值
|零卡路里，部分產品含鈉及礦物質
|零卡路里、含天然礦物質
|若含糖會有卡路里
王穎羚說，飲用梳打水等酸性飲料，不會令身體pH值變酸，但胃部較弱的人，喝太多梳打水或會誘發肚脹和胃痛，故患有胃酸逆流、胃食道逆流症、或常感到脹氣的人，不應常常飲用梳打水或其他有氣的飲品。對於坊間有指飲用梳打水會導致骨質疏鬆，王穎羚解釋，暫時沒有科學證據顯示飲用梳打水會影響骨質密度。
自製健康「清新蘋果醋梳打」
王穎羚推介一款健康的自製梳打水飲品，製法：將一罐梳打水，加入一湯匙蘋果醋、半個檸檬的汁，以及適量薄荷葉即成。