美國三藩市周一(15日)有一批示威者堵塞金門橋,聲援巴勒斯坦人,並要求停止加沙戰爭。片段可見,多名示威者堵塞大橋其中一邊行車線,拉起寫有「End the Siege on Gaza Now」(結束對加沙的圍攻)、「Stop the World for Gaza」(為加沙停下世界)的大橫額,防暴警察與示威者對峙,後方排着長長車龍,另一邊行車線亦被封鎖。