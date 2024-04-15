新加坡候任總理黃循財主導「與病毒共存」方針　領導抗疫有成獲認可 (18:33)

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黃循財的父親出生於中國海南省文昌，後來到了新加坡定居。1972年黃循財生於新加坡，父親是銷售經理，母親是教師。黃循財曾在美國威斯康辛大學麥迪遜分校及密歇根大學就讀，並擁有哈佛甘迺迪學院公共管理碩士。

黃循財加入政壇前是一名公務員，曾在新加坡能源市場管理局任職，亦當過總理李顯龍的首席私人秘書。2011年，黃循財首度當選國會議員，並先後在國防部、資訊科技部、教育部等部門任職。

新冠疫情期間，黃循財出任抗疫跨部門工作小組聯合領導人之一。新加坡政府的抗疫方針由早期的「清零」到後來轉為「與病毒共存」，在疫情可控及醫療體系可承受的情況下逐步重新開放，推動經濟復蘇，抗疫有成獲全球關注。黃循財曾說，轉為「與病毒共存」是為了同時保障國民的生命和生計。李光耀公共政策學院新加坡政策研究所2022年進行的一項民調顯示，黃循財經過抗新冠一役，六成受訪民眾認為他是帶領新加坡疫後復蘇的第四代領導最佳人選。

新加坡1965年獨立建國至今，一直由人民行動黨執政，經歷過三代領導層。首任總理李光耀在位逾31年，1990年卸任，由吳作棟繼任。2004年8月，吳作棟卸任，李光耀兒子李顯龍成為第三任總理。（綜合報道）