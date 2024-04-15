消委會超市價格調查　朱古力糖果升23.7%　食米跌2.6%【附部分貨品例子】 (11:34)

消費者委員會公布2023年度超市價格調查，以3間大型連鎖超市（包括惠康、百佳及AEON）顧客購買實際貨品價格計算平均售價，在54組貨品中，有35組的總平均售價上升，其中3個貨品組別的總平均售價均錄得雙位數升幅，包括「朱古力／糖果」（23.7%）、「餅乾」（11.7%）及「雞蛋」（10.6%）。