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消委會超市價格調查　朱古力糖果升23.7%　食米跌2.6%【附部分貨品例子】 (11:34)

消費者委員會公布2023年度超市價格調查，以3間大型連鎖超市（包括惠康、百佳及AEON）顧客購買實際貨品價格計算平均售價，在54組貨品中，有35組的總平均售價上升，其中3個貨品組別的總平均售價均錄得雙位數升幅，包括「朱古力／糖果」（23.7%）、「餅乾」（11.7%）及「雞蛋」（10.6%）。

另外，19組貨品的總平均售價錄得跌幅，當中部分在疫情期間價格顯著上漲的貨品，去年的平均售價均見回落：「急凍糕點」（-3.8%）、「食米」（-2.6%）、「急凍點心／餐類」（-2.4%）等。

以下是部分貨品例子：

【朱古力／糖果】

●金莎朱古力（30粒） 375克　平均售價由2022年$63.9升至2023年$88.4（升幅38.3%）

●瑞士三角牛奶朱古力 100克　平均售價由2022年$9.8升至2023年$13.0（升幅32.7%）

【餅乾】

●麥維他消化餅 500克　平均售價由2022年$15.4升至2023年$18.9（升幅22.7%）

●太平芝麻梳打餅 100克　平均售價由2022年$5.3升至2023年$6.3（升幅18.9%）

【雞蛋】

●Sunny Queen走地鮮雞蛋 6隻　平均售價由2022年$35.4升至2023年$41.3（升幅16.7%）

●新紀元白蛋 10隻　平均售價由2022年$24.4升至2023年$28.3 （升幅16.0%）

【急凍糕點】

●Forever原味比高 326克　平均售價由2022年$48.0降至2023年$45.6（跌幅5%）

●第一家印度煎餅 325克　平均售價由2022年$18.3降至2023年$18.2（跌幅0.5%）

【食米】

●北連北海道七星無洗米 2公斤　平均售價由2022年$123.6降至2023年$114.2（跌幅7.6%）

●金象牌頂上茉莉香米 5公斤　平均售價由2022年$69.2降至2023年$65.4（跌幅5.5%）

【急凍點心／餐類】

●餃皇韭菜豬肉餃子 390克　平均售價由2022年$28.4降至2023年$26.4（跌幅7.0%）

●灣仔碼頭粟米豬肉水餃 840克　平均售價由2022年$57.1降至2023年$53.9（跌幅5.6%）

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