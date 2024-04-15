消委會超市價格調查　朱古力糖果升23.7%　食米跌2.6%【附部分貨品例子】 (11:34)

消費者委員會公布2023年度超市價格調查，以3間大型連鎖超市（包括惠康、百佳及AEON）顧客購買實際貨品價格計算平均售價，在54組貨品中，有35組的總平均售價上升，其中3個貨品組別的總平均售價均錄得雙位數升幅，包括「朱古力／糖果」（23.7%）、「餅乾」（11.7%）及「雞蛋」（10.6%）。
另外，19組貨品的總平均售價錄得跌幅，當中部分在疫情期間價格顯著上漲的貨品，去年的平均售價均見回落：「急凍糕點」（-3.8%）、「食米」（-2.6%）、「急凍點心／餐類」（-2.4%）等。
以下是部分貨品例子：
【朱古力／糖果】
●金莎朱古力（30粒） 375克 平均售價由2022年$63.9升至2023年$88.4（升幅38.3%）
●瑞士三角牛奶朱古力 100克 平均售價由2022年$9.8升至2023年$13.0（升幅32.7%）
【餅乾】
●麥維他消化餅 500克 平均售價由2022年$15.4升至2023年$18.9（升幅22.7%）
●太平芝麻梳打餅 100克 平均售價由2022年$5.3升至2023年$6.3（升幅18.9%）
【雞蛋】
●Sunny Queen走地鮮雞蛋 6隻 平均售價由2022年$35.4升至2023年$41.3（升幅16.7%）
●新紀元白蛋 10隻 平均售價由2022年$24.4升至2023年$28.3 （升幅16.0%）
【急凍糕點】
●Forever原味比高 326克 平均售價由2022年$48.0降至2023年$45.6（跌幅5%）
●第一家印度煎餅 325克 平均售價由2022年$18.3降至2023年$18.2（跌幅0.5%）
【食米】
●北連北海道七星無洗米 2公斤 平均售價由2022年$123.6降至2023年$114.2（跌幅7.6%）
●金象牌頂上茉莉香米 5公斤 平均售價由2022年$69.2降至2023年$65.4（跌幅5.5%）
【急凍點心／餐類】
●餃皇韭菜豬肉餃子 390克 平均售價由2022年$28.4降至2023年$26.4（跌幅7.0%）
●灣仔碼頭粟米豬肉水餃 840克 平均售價由2022年$57.1降至2023年$53.9（跌幅5.6%）