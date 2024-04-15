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防曬｜SPF、PA搞不清？SPF數值愈高愈好？購買防曬產品宜注意 (09:56)

夏天來臨，防曬功夫更要做足。選購防曬霜防曬乳產品，SPF、PA有何分別？SPF數值是否愈高愈好？消委會提醒，不宜追求太高SPF數值的防曬產品，避免增加過敏風險。本文綜合消委會、天文台等防曬資訊，解答上述防曬系數SPF、PA的疑問。

SPF：阻擋UVB指標　防曬紅曬傷

SPF（Sun Protection Factor）是防曬系數，代表防曬產品阻隔紫外線UVB的效能，反映延緩皮膚被曬傷及曬紅的時間。將SPF數值乘10，等於該產品能延長皮膚被曬傷的時間。舉例來說，若在太陽下暴曬10分鐘就會被曬傷，使用SPF15防曬品，被曬傷的時間會延長至150分鐘。UVB是可穿過皮膚表皮的紫外線，過量接觸或會導致皮膚灼傷，產生紅斑等。

SPF數值高產品　濃度高或堵塞毛孔

SPF數值愈高可延遲皮膚被曬傷的時間，SPF 50已可阻擋98%紫外線UVB射線對皮膚造成的傷害。消委會提醒，SPF數值不是愈大愈好，SPF數值高的產品含有較高濃度或較多種類的防曬劑，可能會增加堵塞毛孔及皮膚敏感的風險。

PA：阻擋UVA指標　延曬黑時間

PA（Protection Grade of UVA）代表防曬產品能阻擋紫外線UVA的效能，即是延緩皮膚曬黑的時間，愈多「+」號代表能延緩被曬黑的時間愈長。PA+表示能延緩曬黑時間2至4倍，PA++是4至8倍，PA+++是8-16倍。紫外線UVA能穿過表皮穿透至真皮層，過量接觸可能導致皮膚老化、產生皺紋和令皮膚曬黑等。

國際上現時沒有統一標準來標示產品防護UVA的能力，PA在亞洲區比較普遍使用，歐美較常用「Broad Spectrum UVA Protection」或「UVA Protection」等標示。選購防曬品時要留意。

延伸閱讀：消委會香港天文台Vinmec international hospital

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