「戴安娜王妃及皇室收藏」拍賣品K11 MUSEA預展　戴妃訪港套裝、露肩禮服免費睇 (10:47)

英國已故王妃戴安娜穿過的禮服、套裝將於4月18日至29日在尖沙嘴K11 MUSEA展出，展品為Julien's Auctions今年6月在愛爾蘭舉行的「優雅經典：戴安娜王妃及皇室收藏」部分拍賣品。焦點展品之一為1989年戴安娜訪港時穿著的Catherine Walker兩件式黃色和海軍藍裙子套裝，估價為3萬至5萬美元（約23.4萬至39萬港元）。另一件焦點展品為Murray Arbeid午夜藍色無肩帶薄紗鑽石星星圖案禮服，估價為20萬至40萬美元（156萬至312萬）。戴安娜1986年曾穿此禮服出席電影《歌聲魅影》首映禮，以及希臘國王康斯坦丁（King Constantine）的酒店晚宴。
香港預展完畢後，展品將運到愛爾蘭於6月公開展出，之後進行拍賣。拍賣所得的款項將捐予英國肌肉萎縮症協會（Muscular Dystrophy UK），幫助肌肉退化和衰弱症患者。
「優雅經典： 戴安娜王妃及皇室收藏」
日期：2024年4月18日至29日
地點：K11 MUSEA Gold Ball（尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside）
時間：早上10時至晚上10時
免費入場【拍賣及預展詳情】