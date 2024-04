人工智能(AI)蓬勃發展,用AI創作的「AI藝術家」興起。英國倫敦藝廊HOFA Gallery近日舉行AI藝術展覽「New Beginnings」(新開始),展出14名AI藝術家用AI工具完成的作品,包括文字生成圖片(text to image)和文字生成影片(text to video)等。藝術家Niceaunties影像作品How to Make a Snack[觀看完整作品],講述餐桌上洋葱圈背後的故事,「推洋葱的人」畫面配有逼真音效,Niceaunties在社交媒體表示作品受希臘神話的西西弗斯啟發,用了「dalle3」(AI生成圖像工具)、「Runway」(AI生成影片工具)和「Suno AI」(AI生成音樂工具)等AI製作。展覽「New Beginnings」展期至本月底。(法新社/HOFA Gallery)