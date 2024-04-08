花蓮地震︱6人仍失聯將加強搜索　太魯閣國家公園無限期封園 (14:14)

花蓮地震，太魯閣公園成為重災區，數條知名步道損毁嚴重，原本管理處公告封閉到4月7日，但發現修復期沒那麼快，將無限期休園，等工程技師進一步勘災評估。

東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三估計，約一年內可以在步道不太深入的地方進行修復工作；但至於較全面的復修並要達到地震前的服務水準，可能要3年、5年，甚至更長的時間。

太魯閣國家公園共有超過30個步道，遊客常到的砂卡礑以變質岩為主，但地震後大塊大理石崩落引致路窄，機器不易進去。有專家建議清查並記錄山崩落石地點，設立告示，或用App標示路段，提醒遊客注意或快速通過，甚至在不影響景觀條件下，多開挖數個避難設施。

另外，太魯閣國家公園被指官網英文版首頁顯示封園只到昨天（7日），日文版更停留在4月2日，沒有地震資訊。有兩名擬往太魯閣的波蘭籍遊客以為只封至昨日，但昨天往花蓮後，才知悉因地震無限期封園。太魯閣管理處今表示已緊急更新公告。（三立新聞網／聯合報／中央社）