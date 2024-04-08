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打嗝持續要求醫？乾吞食物可止嗝？家庭醫生建議飲水止嗝 (09:32)

在日常生活打嗝（俗稱「打嘶嗌」），有時可能會連續長時間都未能停止。網上流傳各種止嗝方法是否有效及安全？打嗝持續多久才需求醫？家庭醫生劉浩濂接受明報電子平台組訪問，解答打嗝主要成因及迷思，及建議較安全的止嗝方法。

為什麼會打嗝？

打嗝是因為橫隔膜突然抽搐所致，常見成因包括飲食習慣（例如：食得過快、過飽、飲酒、飲汽水、快速交替進食凍熱食物等），以及精神壓力緊張。

如何有效地停止打嗝？

劉浩濂指出，醫學上沒有百分百停止打嗝的方法，但倘嬰兒、小朋友及長者打嗝，可嘗試緩慢地飲用常溫水，透過吞嚥刺激神經線止嗝。至於年輕人可嘗試以冰水漱口或飲一小口冰水，做法相對無害及安全。

網傳停止打嗝方法有效？

網上流傳各種停止打嗝的方法，如乾吞麵包或白飯、吃糖、重複閉氣或按壓橫隔膜等，劉浩濂稱部分方法有一定危險，尤其涉及吞嚥的方法，呼籲小朋友、長者及有吞嚥困難的人不要嘗試乾吞食物止嗝，否則或令食物「落錯格」。他續稱，由於橫隔膜是一個平面，人無法按壓到橫隔膜，因此未能用以止嗝；至於重複閉氣，劉浩濂稱這個方法用以改變呼吸節奏，年輕人可嘗試閉氣約10秒，或能藉此止嗝。

連續打嗝多久需求醫？

醫學上沒有連續打嗝時長的一致標準，劉浩濂稱，普遍而言若打嗝48小時不停，就應求醫。若打嗝太頻密，導致影響飲食、睡眠、甚至呼吸，則須盡快求醫。

劉浩濂強調，打嗝並非疾病，亦並非與任何疾病有直接關係，但提醒打嗝可能是部分疾病的徵狀，胃酸倒流刺激神經、腦部中央神經疾病、新陳代謝出現問題，或受藥物、手術影響，都可能出現打嗝，建議市民可觀察打嗝情況，判斷是否需要求醫。

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