食物安全｜新鮮粉麵需否放雪櫃？製梳乎厘等蛋製甜品有何注意？食安專家解答 (10:51)

新鮮粉麵放雪櫃最多3天 倘發酸即棄

市民如到街市購買新鮮河粉、米線等粉麵及米製品，方麗影提醒選購時留意粉麵色澤，避免購買變灰白或淡黃色的粉麵，河粉及米線等粉麵顏色應是雪白，表面乾爽更佳。至於預製的乾麵就不應有發潮。

方麗影指出，乾麵可存放在陰涼及乾爽的位置保存，濕潤的新鮮粉麵就應包蓋妥當，並放置4°C至10°C的雪櫃格內，最多存放兩至三天就要吃完。她強調，倘發現粉麵或米製品發酸或有異味，有可能是因細菌污染所致，應立即棄掉，否則進食後或出現嘔吐、肚瀉和頭痛等食物中毒的一般徵狀。

忌用生蛋製即食甜品

製作芝士蛋糕及梳乎厘等甜品都會加入雞蛋，有時為保持軟滑口感，可能沒有把含蛋的甜品徹底煮熟。方麗影指出，沙門氏菌在75°C加熱5分鐘以上會被殺滅，故不用生蛋製作即食甜品理應安全。她亦提醒，打蛋後蛋殼要妥善棄置，避免間接污染熟食。而食物安全中心建議，要預防食物中毒，應把蛋類菜式徹底煮熟至中心溫度達75°C或以上，或至蛋製品完全凝固。

方麗影表示，奶製甜品最好在兩天內食用，建議可放在4°C至10°C的雪櫃格內，不宜放於室溫，以免變壞。她又提醒，雖然甜品放在冰箱結冰後，可延長保存期，但解凍後口感則會完全不同，建議天氣漸熱下，甜品宜按最佳食用日期享用。