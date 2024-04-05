甲鏈引致食肉菌感染可奪命　一文睇甲型鏈球菌病徵、傳播及預防方法 (18:59)

甲類鏈球菌（甲鏈/甲型鏈球菌）是什麼？

．一種存活於咽喉和皮膚上的細菌

．帶菌者可能沒病徵，或出現不同程度感染

．絕大多數感染只引起喉嚨痛、膿皰瘡等輕微及常見疾病

．甲類鏈球菌進入人體血液和肌肉等無菌部位可引起致命的侵入性甲類鏈球菌疾病（如食肉菌感染，鏈球菌中毒性休克綜合症和腦膜炎）

傳播途徑

．飛沫、接觸患者皮瘡、觸摸受污染環境或物件

病徵

甲類鏈球菌感染：一般引起喉嚨痛、頭痛、發燒、皮疹（猩紅熱）、膿皰瘡等輕微不適，膿皰瘡症狀包括泛紅和痕癢的皮瘡及黃色結痂。

侵入性甲類鏈球菌疾病（如食肉菌感染）：按受影響身體部分出現其他症狀。早期包括高燒、發冷、頭暈、惡心和嘔吐、嚴重肌肉痠痛及傷口疼痛加劇、腫脹和發紅。而鏈球菌中毒性休克綜合症嚴重症狀包括低血壓、心率過快、呼吸急促，可短時間出現器官衰竭。

主要預防方法

．保持良好個人及環境衛生

．正確護理傷口，如有傷口應用防水敷料妥善覆蓋至癒合，避免赴泳池、水療設施或接觸海水等

．現時無針對甲類鏈球菌的疫苗，按時接種流感、新冠病毒和水痘疫苗能減低患上侵入性甲類鏈球菌疾病風險

知多啲：食肉菌感染

食肉菌感染是軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染，可由甲類鏈球菌、創傷弧菌等多種細菌引致，通常透過皮膚傷口（如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷）進入身體，很少在人與人之間傳播。預防方法為保持良好個人衛生和適當處理傷口。

（衛生防護中心）