花蓮地震｜遇地震怎麼辦？　專家教路先躲避好過逃走 (15:34)

有台灣媒體因應花蓮地震訪問消防專家，大家遇上地震時的逃生策略。台灣消防專家林金宏表示，據他多年救災應變經驗，地震時多數房子不會倒，多數傷亡反而是在移動時發生，故他認為若遇上地震，先行躲避比較安全。以下是不同情景中遇上地震時的應變策略：

●若人在室內

台灣內政部有「地震三步驟」，地震發生時最重要的大原則是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作。

．逃生步驟1：趴下

雙手抱頭、雙膝跪地，這個姿勢可降低跌倒的風險，必要時仍可移動。

．逃生步驟2：掩護

尋找穩固的遮蔽物、躲在相對堅固的柱旁、低矮的家具或牆壁角落。

．逃生步驟3：穩住

抓住遮蔽物，例如是桌子；若沒遮蔽物則抱着頭頸，直到地震停止。

特別注意要遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、易倒塌的櫥櫃或雪櫃，以及可能移動的物品。如在牀上可待着，用枕頭、棉被保護頭部、頸部等地震結束，慌亂起身逃難恐會引發不必要的危險。

●若人在室外

遠離高大建築物和電線杆，盡量到空曠地方避難，避免被掉落物品砸傷。手上如有包包，可用來保護頭部。

●若是正開車

日本汽車聯盟分享，開車時若遇大地震，不可直接急踩煞車，應慢慢降低車速，將車子停到路邊，建議先留在車內進行避難，等待地震過去。若真的要下車逃生，最好是將汽車遠離道路。

●若是正乘車

地震時列車會減速，緊握扶手，放低重心，以免跌倒受傷。待地震停歇後，配合人員的指示離開，可使用外套或包包保護頭部。

市民如對地震逃生想更多了解，可參考【台北防災手冊】。（聯合報／台北防災手冊）