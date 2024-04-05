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口臭｜進食後有口氣可快速消除？牙醫教路：刷牙要刷舌苔　咀嚼增口水分泌 (10:29)

進食後有口氣，如何快速令口腔回復清新？網上流傳食蘋果、乳酪或飲綠茶有助除口氣，是否有效？香港大學牙醫學院臨牀助理教授、牙周治療專科醫生霍慧心接受明報電子平台組訪問，表示部分食物的確較容易產生口氣，進食後短暫出現口氣是正常，惟口腔出現特別異味如魚腥臭、酸臭等便應求醫。霍慧心解答及講解有關口氣疑問。

問：進食哪些食物較容易產生口氣？

答：進食重味食物如洋葱、蒜，和含有容易被細菌分解的胺基酸的蛋白質食物，如芝士、奶等，均容易造成短暫口氣。當口腔內細菌分解蛋白質胺基酸，會產生揮發性硫化物，而出現口氣。

問：香口膠漱口水有助快速消除口氣？

答：最好的方法是刷牙，留意刷牙時亦要清潔舌苔。若未能刷牙，可透過咀嚼刺激口水分泌，有助令口氣清新，可咀嚼無糖香口膠，或用漱口水漱口也有幫助。

問：網上有傳食蘋果、乳酪、飲綠茶可除口氣，是否屬實？

答：以上食物均不能直接消除口氣，乳酪因含活性乳酸菌，可中和口腔生態，亦有助平衡腸道的健康，惟進食一兩次沒有作用，日常習慣食低糖乳酪（如希臘乳酪）才會長遠對改善口氣有幫助。蘋果、檸檬可以刺激口水分泌，或有間接作用，但不建議刻意大量進食，尤其是有胃酸倒流的人。

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